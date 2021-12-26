AKP’li belediyeyi eleştiriye, 10 bin TL’lik tazminat davası

AKP'li Elazığ Belediyesine ait hayvan barınağına ilişkin sosyal medyada yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı hayvan hakları savunucusu ve veteriner hekim Türkan Ceylan'a belediyenin itibarını zedelediği gerekçesiyle 10 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesine ait geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezine ilişkin sosyal medya hesabından belediyeye eleştiren hayvan hakları savunucu ve veteriner hekim Türkan Ceylan'a ‘belediyenin itibarını zedelediği' gerekçesiyle 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açıldı.

Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen ilk duruşmada Türkan Ceylan'ın savunmasının alındığı ve bir daha ki duruşmanın 20 Ocak 2022 yılına ertelendiği öğrenildi.

SÖZCÜ'ye konuşan Ceylan, “Bir belediye başkanının siyasi gücünü ve etkinliğini 26 yaşındaki bir kadın üzerinde kullanması büyük bir zayıflık örneğidir” diyerek duruma tepki gösterdi.

“ŞAHSIMA AÇILMIŞ BU DAVAYI YILDIRMA, SUSTURMA POLİTİKASI OLARAK GÖRÜYORUM”

Kendisine açılan bu davanın trajikomik bir durum olduğunu belirten Türkan Ceylan, “Elazığ belediyesine ait hayvan barınağıyla ilgili yapmış olduğum haklı paylaşımlarımdan dolayı Elazığ belediyesi bana 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

İlk davam Elazığ 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bu davanın asıl açılma gerekçesiyse kısaca hatırlatmak gerekirse belediyeye ait hayvan barınağında açlıktan birbirini yiyen kedilerin ve hayvan katliamının belgelendiği ve davaya dönüştüğü olayı ortağa çıkardığım için belediyenin itibarını zedelediğim gerekçesiyle böyle bir dava açma gereği duymuşlar.

Elazığ belediyesinin şahsıma açmış olduğu manevi tazminat davasını yıldırma, susturma politikası olarak görüyorum. Ancak vicdanlı bir veteriner hekim olarak Elazığ belediyesi hayvan barınağını düzeltene kadar susmayacağım” diye konuştu.

“BÜYÜK BİR ZAYIFLIK ÖRNEĞİDİR”

“Elazığ belediyesi bir kurumdur kurumların maneviyatı olmaz” diyen Ceylan, “Defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de kararlarında olduğu gibi yönetici konumunda olan kimseler eleştiriye açık olmalılardır.

Nerede görülmüştür bir vatandaşın belediyeyi eleştirdiği ve hayvan haklarını savunduğu için belediye tarafından manevi tazminat davası açıldığı? Bu dava düşünce özgürlüğüne de saygı göstermeyen Elazığ belediyesinin en büyük utanç tablosu olsun. Bir belediye başkanının siyasi gücünü ve etkinliğini 26 yaşındaki bir kadın üzerinde kullanması büyük bir zayıflık örneğidir” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP'li Elazığ Belediyesine bağlı geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezinde hayvanlara kötü muamelede bulunulduğu gerekçesiyle Elazığ Belediyesi eski Veteriner İşleri Müdürü Vesile Tutcugil’in aralarında bulunduğu 4 kişinin ‘görevi kötüye kullanmak’ iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görülmüş ve bir dahaki duruşma 25 Ocak 2022 tarihine ertelenmişti.

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