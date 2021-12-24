AKP’li Çamlı’dan ‘ekmek kuyruğu’ açıklaması: Fotoğraf çekmek için oluşturuluyor

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren ve ucuz ekmek kuyruklarına mahkûm edilen vatandaşları hedef aldı. Çamlı, “Nerde aç insan var? Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Halk ekmek kuyrukları oluşturuluyor film, fotoğraf çekmek için” dedi.

Sozcu.com.tr

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AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı Kanal 42'de yayımlanan ‘Sümen6’ programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çamlı, ekonomik kriz nedeniyle zor bir süreç yaşayan ve halk ekmek büfelerinde ucuz ekmek kuyruğuna mahkum edilen vatandaşlara ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

“AÇ KİMSEK YOK”

Türkiye'de evine götürmeyen kimsenin olmadığını belirten AKP’li Çamlı şunları söyledi:

* Nerde aç insan var ? Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Halk ekmek kuyrukları oluşturuluyor film, fotoğraf çekmek için. Aç kimse yok. Sıkıntı yok mu? Var. Eski dönemde açlıktan ölenler olurdu. Bunu söylemek istiyorum.

* Hepimiz sıkıntı çekiyoruz. Ayda 100 bin lira, 50 bin lira, 10 bin lira alan, 3 bin lira alan da sıkıntı çekiyor. Herkes sıkıntı çekiyor. Şimdi bir sıkıntı var yine bunu biz aşacağız. Asgari ücret 2 bin 800 liraydı şimdi 4 bin 200 lira. Şimdi de mecliste stokçular için görüşülüyor.

AYNI PROGRAMDA CHP'LİLERİ DE HEDEF ALMIŞTI

Çamlı aynı programda CHP'lilere ilişkin de skandal sözler sarf etmiş ve şunları söylemişti:

* Bunlar, milletin ahlakını bozdular. İngiliz at arabasına beygir olan insanların torunları bunlar. Bunlar konuşulmuyor.

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