AKP’li Çelik’ten Buğra Kavuncu mesajı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin açıklamada bulunan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Kavuncu veya bir başkası herhangi bir saldırıya uğradığı zaman biz bunu tümüyle reddederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin konuştu.

“Sayın Buğra Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diyen Çelik, “Her türlü şiddete karşıyız” diye ekledi.

“SİYASETİN ANA ESASI ŞİDDETİ HİÇBİR ŞEKİLDE MEŞRULAŞTIRMAMAK”

Çelik, şöyle devam etti:

“Sivil siyasetin ana esası, toplumda her türlü meseleyi, şiddeti hiçbir şekilde meşrulaştırmamak. Şiddeti sürekli olarak dışlayarak çözmektir. Sayın Kavuncu veya bir başkası herhangi bir saldırıya uğradığı zaman biz bunu tümüyle reddederiz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

KILIÇDAROĞLU’NA ‘ŞİDDETE TEŞVİK’ YANITI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şiddeti cesaretlendirdiği' açıklamasına yanıt veren Çelik, “Bu bir kere çok ayıp bir şeydir. Burada nihayetinde ana muhalefet sorumluluğu içerisinde bir yerde oturuyorsunuz. Köklü bir partinin, hafızası olan bir partinin genel başkanlığını yapıyorsunuz. Burada söylenen sözlerin nereye gittiğini iyi düşünmek lazım. Sonuç olarak da failler bulunduğu zaman, faillerin içinde bulunduğu ilişki ağı ortaya koyulduğu zaman, aslında mahcup olacakları, özür dileyecekleri bir tablo çıkarken, her seferinde ‘bundan sonra ne söyleyebiliriz' diye maalesef yeni bir doğru olmayan yaklaşım içerisine girmiş bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.