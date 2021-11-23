AKP’li Demirbağ’dan vatandaşa geçim tavsiyesi

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ artan gıda fiyatlarına karşı ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara dikkat çeken önerilerde bulundu. "Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz" diyen Demirbağ, "Normal şartlarda ayda iki kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine iki tane alırız. Biber alacaksak bir kilo yerine üç tane alırız" ifadelerini kullandı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, yaptığı açıklamada yüksek enflasyon ve ekonomik krizle boğuşan vatandaşlara ilginç önerilerde bulundu.

“İKİ KİLO ET YİYORSAK, YARIM KİLO YERİZ”

Demirbağ, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşa şu tavsiyeyi verdi:

“Cumhurbaşkanımıza, devletimize güvensinler, biz Suriye değiliz. Türkiye’yi Amerika’nın talimatıyla Suriye’ye çevirmeye çalışıyorlar. Suriyelilerin geleceği bir yer var, kapı var, Türkiye var ama bizim gidecek bir yerimiz yok.

Bir millet için önemli olan önce vatanıdır, namusudur, haysiyetidir, şerefidir. Bugün ekonomik sıkıntı çekebiliriz. Diyelim ki normal şartlarda ayda bir kilo, iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domates iki kilo alıp, yarısını diyelim ki dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor, iki tane alırız ya.

Kış günü, iki tane, üç tane alırız. Turfanda olarak bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alacaksak üç tane alırız, bir kilo alacağımıza… Bunlara bu fırsatı vermeyelim. Piyasadaki bu fırsatçılara, tefecilere, vicdansızlara bu fırsatı vermeyelim derim ben.”

UTANÇLARINI YİTİRMİŞLER

CHP Sözcüsü Faik Öztrak yaptığı açıklamada şunları söyledi:

– İnsaf be kardeşim. Bırak eti, domatesi, sebzeyi… Millette ekmek alacak hal bırakmadınız. Bunlar kibir abidesi olmuşlar, milletle alay ediyorlar, utançlarını yitirmişler. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri de millete karşı mühürlü.

– Milletimiz, ‘Nas'ı ağızlarından düşürmeyenlerin bu halini görünce, Erdoğan şahsım hükümetinin karanlığından sabahın aydınlığına tez elden ulaşabilmek için gece gündüz Felak, Nas duaları okuyor. Bunlara bir tavsiyede bulunuyorum. Öyle gözüküyor ki ekmeğe gelen zamlar durmayacak. Erken davransınlar, beyaz ekmeğin zararlarını millete şimdiden anlatmaya başlasınlar. Bu işin bir tane çözümü var. Seçim, seçim, seçim…

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu ise “Milletle alay etmek Gayrettullaha dokunur” diye konuştu.

DALGA GEÇMEYİN

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’ta yaptığı açıklamada Demirbağ’a tepki göstererek “Zülfü efendi! Sağlığı zararlı olan tek şey var, o da sizsiniz. Bu milletin açlığıyla dalga geçmeyin. Yokluğuyla dalga geçmeyin” dedi.

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