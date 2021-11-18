AKP’li eski bakan Faruk Çelik iktidarı yerden yere vurdu: Namussuzlarla hesaplaşacağız hiç lamı cimi kalmadı bu işin

AKP hükümetlerinde 3 kez bakanlık, 5 dönem de milletvekilliği yapan Faruk Çelik, iktidarın icraatını yerden yere vurdu. Çelik, “Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş, hiç lamı cimi kalmadı bu işin” dedi.

Halil ATAŞ

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Çelik, Bursa Kestel Çataltepe Sanayii Sitesi mağdurlarıyla düzenlen toplantıda şunları kaydetti:

*Bursa Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri. Ben gitmişim Urfa'ya. Doğru gönderdiler Urfa'ya, kim neden rahatsız olduysa bilemiyorum. Artık bu saatten sonra hiç kimse “Aman birileri zarar görecek konuşmasın Faruk Çelik” diye beklemesin. Çünkü benim de bir istiap haddim var. Ben bundan sonra her konuyu konuşacağım. Siyasetçisiniz, yüzleşmeden kaçıyorsanız sahtekârsınız. Bunun lamı cimi yok yani. Bunlar artık Bursa'da konuşulmalı.

“HEPSİ YANLIŞ YAPILMIŞ”

*Nerede hızlı tren? Ben yaptırdım ihalesini. 10 yıl oldu demiryolu Bursa'ya hala gelecek. “Şehir hastanesini Yıldırım'da yapacaksınız. Batıya yıkmayın her şeyi” dedim. Hastaneyi götürdüler ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yolun maliyeti ne kadar 2 milyar, yazık değil mi bu milletin iki milyar lirasını çarçur ediyorsun. Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış.