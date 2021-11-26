AKP’li eski bakandan başkanlık sistemi itirafı: Beklediğimiz gibi çıkmadı

Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanı Ali Rıza Alaboyun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni en çok destekleyenlerden birisi olduğunu ancak başkanlık sisteminin beklentilerinden uzak çıktığını söyledi. Alaboyun, “Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylama çıksa mevcut durumu gördükten sonra evet oyu vermem” dedi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra AKP'den 3 dönem milletvekilliği de yapan Ali Rıza Alaboyun Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“YENİ NESLİ AK PARTİ OLARAK İYİ EĞİTEMEDİK”

AKP'nin içerisindeki yeni nesil siyasetçileri iyi yetiştiremediğini ifade eden Alaboyun, AKP’nin gençleri kazanamadığını söyledi. Oğlunun apolitik olduğunu ve AKP'ye oy vermeyeceğini söylediğini itiraf eden Alaboyun şunları söyledi:

“Türkiye'de güçten nemalanmak isteyen bir yapı var. Bu yapının içerisindeki yeni nesil bizim gibi 28 Şubat döneminde bedel ödememişler. Ya da 1980'li yıllarda sağ-sol olaylarında bedel ödememiş yeni bir nesil var.

Bu nesli de biz AK Parti olarak çok iyi eğitemedik. Ya da bunlar arasından iyi seçim yapamadık. Aralarında iyi insanlar da mutlaka var ama bu gidişat nedeniyle AK Parti'ye veya siyasete girmek istemeyen bir nesil de var.

Ben siyasetçiyim, evimde siyaset konuşulur ama benim çocuklarım apolitik. Benim çocuklarım politikayla ilgilenmiyor. Oğlum bir şeye kızdığı zaman da ‘Senin partine oy vermeyeceğim, Karamollaoğlu'na oy vereceğim' diyor. Bununla da yüz yüze geldim. AK Parti bunları niye kaçırıyor?”

“TEMEL BEYİ HAKLI BULUYORUM”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine en güçlü desteği veren isimlerden olduğunu ancak beklentilerinden çok uzak bir sistem olduğu için ‘evet’ dediğine pişman olduğunu ifade eden Ali Rıza Alaboyun, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben başkanlık sistemini çok güçlü destekleyenlerden biriydim. Başkanlık sistemindeki beklentilerimiz; uyum yasaları çıkacak, denge denetim olacak, TBMM ile Cumhurbaşkanlığı arasında yasama-yürütmeyi denetleyecek diye umduk. Ama bir baktık ki yasamaya da başkanlığa da cumhurbaşkanı hakim.

Cumhurbaşkanı bunlara hakim olduğu için yargıya da hakim oldu. Böyle olunca istenilen şey ortaya çıkmadı. Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün başkanlık sistemi oylamaya çıksa mevcut durumu gördükten sonra ‘evet' oyu vermem.

Bunu da kendileri gördükleri için Fuat Oktay önderliğinde bir çalışma ekibi de kurdular. Temel Karamollaoğlu’nun da Cumhurbaşkanını ziyaretinde söylediği bu. Bir denetim olsun. Yargının bağımsız olması lazım. Adalete güven kalmıyor. Ben Temel beyi haklı buluyorum.”

İlginizi Çekebilir AKP'li belediyeden işçilere miting tehdidi: 4 kişi getirmeyen işe gelmesin