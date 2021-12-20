AKP’li eski başkan, yeni başkanı topa tuttu: Ancak bu kadar zarar verilebilirdi!

Yozgat Belediyesi’nin AKP’li eski Başkanı Kazım Arslan, 2019 yılında yaptırdığı Hal ve Ticaret Merkezi önüne mevcut Belediye Başkanı Yusuf Başer tarafından yaptırılan barakalara tepki gösterdi. “Ne güzellikler düşünerek yapmıştık, o güzel ve modern binayı” diyen Arslan, “Ancak bu kadar zarar verilebilirdi. Vizyon meselesi dedikleri bu olsa gerek. Yozgat’ta hiç mi güzel bir şeye sahip çıkılamayacak” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP'li Yozgat Belediyesi, Bankalar Caddesi ile sebze hali bölgesini kapsayan alanda kentsel dönüşüm projesi başlattı.

Proje kapsamında boşaltılan bazı iş yerleri yıkılınca iş yeri sahipleri işlerini devam ettirebilmek için belediyeden geçici yer talebinde bulundu.

Belediye ise 2019 yılında dönemin AKP'li Belediye Başkanı Kazım Arslan tarafından yaptırılan Hal ve Ticaret Merkezi önündeki boş alana barakalar yapmaya başladı.

“YOZGAT'TA HİÇ Mİ GÜZEL BİR ŞEYE SAHİP ÇIKILMAYACAK”

Sosyal medya hesabı üzerinden Hal ve Ticaret Merkezi önünde yapılan çalışmanın fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösteren Arslan şu ifadelere yer verdi:

‘'Güzelim Hal ve Ticaret Merkezi önünde baraka inşaat ve çadırlar. Oysa ne güzellikler düşünerek yapmıştık, o güzel ve modern binayı! Herkes imrensin diye düşünmüştük. Ancak bu kadar zarar verilebilirdi. Vizyon meselesi dedikleri bu olsa gerek. Sadece üzülebiliyorum, Yozgat’ı seven bir Yozgatlı olarak, elden de başka bir şey gelmiyor! Yozgat'ta hiç mi güzel bir şeye sahip çıkılamayacak, Yozgat güzel şeylere layık değil mi?'' ifadelerini kullandı.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE PARTİSİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

2014 yerel seçimlerinde AKP'den Yozgat Belediye Başkanı seçilen Kazım Arslan, 2019 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den aday gösterilmeyince partisinden istifa etmiş ve bağımsız aday olmuştu. Seçimi kazanamayan Kazım Arslan'ın yerine AKP'li Yusuf Başer belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu.

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