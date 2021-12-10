AKP’li eski başkanın eşi işe gitmeden yıllardır maaşı almış

Hatay’ın Antakya ilçesinin eski AKP’li belediye başkanının eşinin, 10 yıl boyunca işe gitmeden maaş aldığı iddia edildi.

Can ÇAPAR

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Bir önceki dönemde, Hatay'ın Antakya ilçesinin AKP'li belediye başkanı İsmail Kimyeci'nin eşi Süreyya Nursel Kimyeci'nin, Hatay Devlet Hastanesi'nde işe gitmeden 10 yıl boyunca maaş aldığı iddia edildi.

Ancak kendisinin lise mezunu laboratuar teknisyeni olduğu halde, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdür yardımcısı görevlendirmesi yapıldığı, maaşını da müdür yardımcısı maaşı olarak aldığı öğrenildi.

Durum hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe de verildi. Ancak Hatay Valiliği, iddia ilgili soruşturma izni vermedi.

İddiayı gündeme getiren ise Nursel Kimyeci'nin erkek kardeşi Osman Sipahi.

HATAY VALİLİĞİ SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Hakkında ön inceleme yapılan Süreyya Nursel Kimyeci'nin 1988 yılında Hatay Devlet Hastanesi'nde göreve başladığı, 2010 yılında Valilik görevlendirmesi ile müdür yardımcısı olarak mutfak ve yemekhane sorumluluğunun kendisine verildiği, 2012 yılı Kasım ayınca 663 sayılı kararname gereği müdür yardımcılığı bittiği ancak mutfak ve yemekhane sorumluluğuna devam ettiği, eşinin bir dönem Antakya Belediye Başkanlığı yaptığı, eşinin belediye başkanı olduğu dönemde vali ve kaymakam eşleri ile beraber protokol gereği bulunmak zorunda olduğu zamanlarda idari izinli sayıldığı, pandemi döneminde diğer çalışanlar kadar esnek mesai kullandığı, kamera kayıtları ve alınan ifadelerden işe geliş gidişinin düzenli olduğu anlaşılmakla, mesaisine gelmeden maaş aldığı yönündeki iddiaların sübuta ermediği anlaşıldığından, soruşturma izni verilmemesine tebliğ tarihinden 10 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

KARDEŞ HAKKINDAKİ İDDİAYLA İLGİLİ ADANA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ'NE İTİRAZ

Hatay Valiliği'nin soruşturma izni verilmemesinin ardından konu Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne taşınarak karara itiraz edildi.

İddiayı gündeme getiren Kimyeci'nin kardeşi Osman Sipahi, Bölge Mahkemesi'ne verdiği itiraz dilekçesinde bahse konu olan kardeşinin “eşinin siyasi bağlantılarını kullanarak işe gitmediğinin” kendisi tarafından bizzat söylediğini de iddia etti. Sipahi itiraz dilekçesinde şunları söyledi:

* Şahsın bizzat kız kardeşim olması sebebiyle beraber zaman geçirdiğimiz dönemlerde dâhil eşinin siyasi bağlarını kullanarak işe gitmediği bizzat tarafının beyanı ile sabittir.

* Her ne kadar dosya kapsamında ihbar eden sıfatıyla bulunsam da aslolan suça konu olan olaya bizzat şahit olduğumdur. Hastane personeli de bu hususa şahittir. Bu karar, hukuka açık aykırılıklar teşkil etmektedir.

* Delillerin toplanması ve soruşturmanın yürütülmesine kurum tarafından engel olunması hak arama özgürlüğünün önünü tıkamaktadır.

* Ayrıca şüphelinin eşinin 5 yıllık fiili Antakya Belediye Başkanlığı hizmeti döneminde valilik ile birçok defa protokol ortamına katıldığı ve zaman geçirdiği bu nedenle valilikçe yapılan tahkikatın tarafsız yürütülmediği aşikardır.

“HASTANE YÖNETİMİ OLAYIN ÜZERİNİ KAPATMA DERDİNDE”

Kardeşi Nursel Kimyeci hakkında bu iddialarda bulunan ve konuyu yargıya taşıyan Osman Sipahi, konuyla ilgili olarak; “Hastane personeli de durumdan rahatsız. Hastane yönetimi olayın üzerini kapatma derdinde. Tabi dönemin başhekimi ve birçok personelin başı yanacak. Olay; kamera kayıtlarının detaylı incelenmesi, uçak biletlerinin incelenmesi, hastane personellerinin ifadelerinin alınmasıyla çok çabuk gün yüzüne çıkacak” ifadelerini kullandı.

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