AKP’li eski başkanın kardeşi, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Şırnak’ın Cizre ilçesinde eski AKP İlçe Başkanı Cihan Güven’in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

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Olay, Cudi Mahallesi Eski Mezbahane mevkii Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Mercan Sokak'ta plakası belirlenemeyen özel aracı ile giren Tahir Güven kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri Güven'i araç içerisinde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri Mercan sokak ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. İHA

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