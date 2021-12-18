AKP’li eski başkandan, Özhaseki hakkında dikkat çekici itiraflar

AKP'li Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu 31 Mart yerel seçimleri öncesi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin kasasında dolu dolu para bıraktım’ demişti. Özhaseki’nin o dönemde kullandığı sözlere halefi eski başkan Çelik’ten yalanlama geldi.

Müslüm EVCİ

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AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğu 31 Mart Yerel seçimler öncesi Ankara Pursaklar'da katıldığı bir açılış töreninde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı döneme ilişkin, “Kayseri’de 21 yıl kadar belediye başkanlığı yaptım. Ömrüm belediyecilikle geçti. Ayrılırken kasası dolu dolu da bir belediye bıraktım! Paris de ne varsa aynısı kazandırarak ayrıldım. Herkesle helalleşerek ayrıldım” demişti…

AKP'Lİ ESKİ BAŞKAN ÖZHASEKİ'Yİ YALANLADI

2015 yılında Özhaseki'nin milletvekili olmasının ardından belediye başkanlığı görevini devralan Mustafa Çelik'den flaş itiraflar geldi…

Kayseri Yerel Haber'e konuşan Mustafa Çelik, Özhaseki’nin ‘kasası dolu dolu bir belediye bıraktık' sözlerini yalanladı.

“ALTINI ÇALDIRMAK İSTEMEDİK”

Özhaseki'nin kredi çekerek borç aldığı parayı kasaya bıraktığını kaydeden Çelik, “Özhaseki başkan seçim meydanlarında ‘Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını dolu dolu bıraktım' diyordu. Görevi bırakmadan 3 ay önce 100 milyon TL kredi çekilmiş, 30 milyon TL'si harcanmış, 70 milyon TL'si kasadaydı. Özhaseki'nin dolu dolu bir kasa bıraktım dediği konu budur. Kredi çekip borç aldığı parayı kasada bırakmış! Bu borcu da benim dönemimde kat be kat fazla faiziyle biz ödedik. Arkadaşın ütüsü bozulmasın diye açıklamadık. O dönem altını çaldırmak istemedim ama kazın ayağı öyle değilmiş! Şimdi bunları herkes görüyor” ifadelerini kullandı.

AKP'li Mustafa Çelik 31 Mart Yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlığı koltuğunu AKP'li Memduh Büyükkılıç'a devretmişti.

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