AKP’li eski belediye başkanına cinayetten 18 yıl hapis

Sinop'ta tartıştığı Atıf Argun'u öldürmek suçundan yargılanan kentin AKP'li eski Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, cinayet suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsmail AKDUMAN

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2004-2009 yılları arasında AKP’den Sinop Belediye Başkanlığı yapan Zeki Yılmazer, geçen yıl Eylül ayında aralarında arsa nedeniyle anlaşmazlık bulunan Atıf Argun’u görüşmek için arkadaşı Cemalettin Kaya’ya ait restorana çağırdı.

İddialara göre, arsa konusunda konuşan ikili arasında çıkan tartışmada silahlar çekildi. Yılmazer, kolundan yaralı olarak aracıyla olay yerinden ayrılırken, ağır şekilde yaralanan Atıf Argun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eski başkan ise tedavisi tamamlandıktan sonra kasten öldürme suçundan cezaevine gönderildi.

18 YIL HAPİS

Sinop Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Daha önceki ifadelerinde kendisini savunduğunu dile getiren Yılmazer’in avukatı da benzer savunma yaparak nefsi müdafaa olduğunu ve sanığın beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise, mütalaasında, tutuklu sanık Yılmazer’in “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de, eski Başkan Zeki Yılmazer’e kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan tutuksuz yargılanan Cemalettin Kaya da 10 ay hapis cezası verildi.

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