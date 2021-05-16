AKP’li eski belediye başkanından AKP’lilere zehir zemberek sözler: Birbirlerini satmaya başladılar

31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek partisinden istifa etmişti.

İstifasının ardından kamuoyundan uzak olan Rasim Arı geçtiğimiz günlerde AKP'lilerin hakkında yaptığı açıklamalara sert tepki göstermişti. Eşi Melek Arı ile birlikte sosyal medya hesabından yaklaşık 2 saat süren yeni bir canlı yayın daha yapan Rasim Arı, zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

“ŞİMDİ TAMAMI BİRBİRİNİ SATMAYA BAŞLADI”

Fake hesaplardan kendisi ve ailesi hakkında çeşitli iftiralar atan kişileri tespit ettiklerini ve 1 milyonluk tazminat davası açtıklarını belirten Rasim Arı, “Sakın ola benim bayramlık ağzımı açtırmayın. Benim bayramlık ağzımızı açtırırsanız, siz girecek delik ararsınız. Sizin gibi kahpece iftiralar da atmam. Siz nasıl insanlarsınız, Müslüman mısınız? İftiranın acısını ödeyeceksin. Şimdi tamamı birbirini satmaya başladı” dedi.

“YOLSUZLUĞUN, HAKSIZLIĞIN DÖNDÜĞÜ BELEDİYEYİ DÜZENE SOKTUM”

Yolsuzluğun, haksızlığın döndüğü belediyeyi düzene soktuğunu ifade eden Rasim Arı şöyle konuştu:

*Belediye başkanlığına geldiğimde 89 milyon olan borç 10 milyona indi. Geldiğimde kasada 700 bin lira vardı. Bıraktığımda 12 milyon 589 bin lira para vardı.

*Belediyede düzensizlik nasıl olur size öğreteyim mi? Yapılan bir pazar yerinin müteahhidi bırakıp kaçıyor. 10 yıldır bankada bekletilen 480 bin liralık bir teminat mektubu vardı. Bundan kimsenin haberi yok. O dönem yalvara yakara 480 bin lirayı belediyeye aldı. İdare edilemeyen düzensiz belediye böyle olur.

*2004 ve 2009 yılları arasında TEDAŞ'a borç ödenmemiş ve 6 milyonluk borç 24 milyona çıkmış. İlgilenilmeyen belediye öyle olur. Sistem kuruldu, eğer beğenmiyorsanız gidersiniz bilenler gelir. Siz benim belediye meclis üyelerimdiniz. Belediyeye gelseydiniz bilirdiniz.

*Bugüne kadar iyi niyetimi muhafaza ettim. Ama bu dakikadan itibaren her atılan adımı kontrol edeceğim. Yönetim şimdi sizde benim bir haksızlığım varsa verirsiniz savcılığa. Fake hesaplarla operasyon yapmayın.

“BELEDİYEDEKİ İMAR OPERASYONLARINI TAKİP EDECEĞİM”

Yeşil alanı imara açmadığı için Fatih Ün isminde birisinin kendisi hakkında rüşvet istediğine yönelik dilekçe verdiğini ifade eden Arı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Bunu yapan arkadaş müfettişlere gidip, ‘Nevşehir Belediyesi benden 2 milyon rüşvet istedi' diyor. Eğer bunu isteyen varsa ispatlayamazsan namertsin. Bu arkadaşa ‘yalandan korkmuyor musun, niye böyle yaptın?' diyorlar. Buna da bir milletvekili ‘gideceksin bu dilekçeyi vereceksin' diyor ve bu da dilekçe veriyor.

*Eğer milletvekilimiz dilekçe vermeni istememiş ve onun adını kullanıyorsan, milletvekili sana hesabını sorsun. Ama gerçekten milletvekili ‘Git Rasim Arı istifa etmiyor, sağlığı geçecek bunu hızlandıralım' diyerek dilekçe verdirdiyse ikinize de hakkım haram olsun. 90 gündür ahımız bu dünyada da öbür dünyada da sizin sırtınızda olsun.

*Ayrıldım daha neyden korkuyorsunuz? Bu saatten sonra belediyede yaptığınız bütün imar operasyonlarını yakinen takip edeceğim. Belediyeye 21 ay giremeyen adam belediyeden çıkmıyor şimdi. Belediyede de bu adamla iş birliği yapan adamları ortaya çıkartın.

“FETÖ ARTIKLIĞI YAPMAYIN”

Belediye başkanlığını bıraktığı için birçok mobbinge uğradığını ve belediye çalışanlarının kedisiyle görüşmemesi için tehdit edildiğini ifade eden Rasim Arı, şunları söyledi:

*Ben belediye başkanıydım. Oradaki ekibi de ben kurdum. Meclis üyeleri de benim meclis üyelerim. Ben belediye başkanlığından ayrıldıktan sonra bu adamların benimle görüşmesinde ne gibi bir mahsur var. Ben hain miyim? Ben başka bir partidendim de düşmanlık mı vardı aramızda. Ben seçimle geldim.

*Vatandaşa gidip 140 gün boyunca elini ayağını öptüm. Vatandaş bana oy verdi, size oy vermedi. Benim seçildiğim bir yerde hiçbir zorluğa girmeden altın tepside bir belediye başkanlığı sundum. Bundan sonra benim bürokratımın benimle görüşmesi kadar daha doğal ne olabilir? Ben sağlık gerekçemle istifa ediyorum diyorum ama benim çalışma arkadaşlarım benimle diyaloğu kesiyor.

*Benimle iletişimi kesmeyen de tehdit ediliyor. Mesele merkez ilçe başkanımız Ferit Bey sen benim dostum değil miydin? Ertesi gün ne oldu da Rasim Arı'yı beğenme dedin. Bu nasıl bir vicdandır?

*Yarın birbirimizin yüzüne nasıl bakacağız? Bana kumpas kuranlar şimdi birbirlerini satmaya başladılar. FETÖ artıklığı yapmayın. Bunlar FETÖ taktiğidir. Yanında ders aldığınız için başka gariban insanları FETÖ'cü diye suçladınız.

AKP’LİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU: MAL VARLIĞINIZI AÇIKLAYIN

Bir sosyal medya kullanıcısının ‘Emlak Konutta kaç daireniz var' sorusu üzerine mal varlığını açıklayan Rasim Arı, AKP'lilere de mal varlıklarını açıklama çağrısında bulundu.

2002 yılından beri devlet memuru olduğunu söyleyen Arı, “Ben 2002 yılından beri devlet memuruyum. Üst düzey bürokratlık yaptım. Bunun yanında 21 ay belediye başkanlığı yaptım. Benimle birlikte belediyeciliğe başlayan memur, belediye başkanı, siyasetçi vs. hepimiz mal varlığımızı açıklayalım. Bu da yetmez hepimiz mal varlığını Nevşehir Belediyesi'ne bağışlayalım var mısınız? Hodri meydan, bağışlamayan namerttir. Sadece kendimizin mal varlığı değil, annemizin, babamızın, kardeşlerimizin ve diğer yakın akrabalarımızın da mal varlığını ortaya koyalım. Benim bir sayfa mal varlığım var” ifadelerini kullandı.

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