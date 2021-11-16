AKP’li eski vekil hakkında Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan suç duyurusu

AKP eski milletvekili Hüseyin Besli hakkında, 'çifte kavrulmuş yalancılar' sözleri nedeniyle Hacı Bektaş Veli Vakfı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Sözcü İstanbul

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AKP eski milletvekili Hüseyin Besli'nin gazetede kaleme aldığı köşe yazısında, “Alevi Kürt bir aile çocuklarına alevi kimliğini gizlemeyi öğrettiği/öğütlediği kadar Kürt kimliğini de saklamayı öğretmek mecburiyetinde kalmaktadır. Yani söz konusu çocuklar ‘çifte kavrulmuş yalancı’ olmak durumundadırlar” sözlerine, Hacı Bektaş Veli Vakfı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

“NEFRET SUÇUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek suç duyurusunda bulunan Hacı Bektaş Veli Vakfı, “Alevilere karşı işlenen nefret suçlarının takipçisi olacağız” açıklamasında bulundu.

PROTESTO ETTİLER

Hacı Bektaş Veli Vakfı üyeleri daha sonra Hüseyin Besli'nin yazarı olduğu gazetenin önüne giderek basın açıklaması yaptı.

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