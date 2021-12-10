Eski AKP’li vekilden çarpıcı açıklama: AKP’li vekiller ‘bu hikaye bitti’ diyor

24. Dönem AKP Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün eski partisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Müslüm EVCİ

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kanal42'de katıldığı Sümen Altı programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski partisi AKP hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Üstün, AKP'li milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri anlattı.

“BİZDEN HİÇ FARKLI DÜŞÜNMÜYORLAR”

AKP'li birçok milletvekili ve partili ismin mevcut gidişattan rahatsızlık duyduğunu ifade eden Üstün şunları söyledi:

* Bir çoğu ikili lisan kullanıyor. Birçok tanıdığımız milletvekili arkadaşımız var. Birebir konuştuğumuz zaman bizden hiç farklı düşünmüyorlar. Aynı şeyleri düşünüyorlar. Benim tanıdığım, sohbet ettiklerimizin yüzde 99'udur.

* Bunlar, ‘Bitti bu hikaye. Maalesef Doğu Perinçek'in eline düştü. Rota onun, bunun eline geçti. Keşke böyle olmasaydı' diyorlar.

* Artık daha toparlama şansının olmadığını, o işlerin bittiğini söylüyorlar. Bunu vekiller de söylüyor, eski vekil arkadaşlarımız da, teşkilattaki arkadaşlarımız da söylüyor.

* İnsanların görüşü ile gayri resmi görüşleri oluştu. Twitter'da paylaşırken, her şey yolunda diyor, birebir konuşurken bu işin geri dönüş şansının olmadığı söyleniyor.

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