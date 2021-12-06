AKP’li eski vekilin oğlu coronadan hayatını kaybetti

Denizli'den AKP 23. Dönem Milletvekilli olan Dr. Mithat Ekici'nin oğlu 32 yaşındaki Ahmet Rıza Ekici, Covid-19 tedavisi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti.

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AKP’den 2003-2007 yılları arasında milletvekili olan ve öncesinde de Denizli Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Dr. Mithat Ekici’nin oğlu evli bir çocuk babası Ali Rıza Ekici, bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Bölge hastanesine kaldırıldı. Hastanede corona virüsü tedavisi gören Ahmet Rıza Ekici, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ekici’nin cenazesinin Denizli’de Hilal Camisi’ndeki törenin ardından Çakmak Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, yayımladığı başsağlığı mesajında, “2003-2007 yılları arasında birlikte çalışmaktan onur duyduğum Denizli Devlet Hastanesi Başhekimimiz, önceki dönem Denizli Milletvekilimiz Sayın Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Osman Zolan da eski milletvekili Mithat Ekici’nin oğlu Ahmet Rıza Ekici’ye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ile başsağlığı dilediğinde bulundu. DHA

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