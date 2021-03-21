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AKP’li Gençlik Kolları Başkanı: Hilafeti ilan etmek bu ülkenin kurtuluşu demektir

AKP’nin Kayseri Sarıoğlan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Ünsal, bir sosyal medya kullanıcısın İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin,’ "AKP Ankara Sözleşmesi adı altında Tarikat-Cemaatlerle sözleşme için hazırlık yapıyor" paylaşımına, "Hilafeti ilan etmek bu ülkenin kurtuluşu demektir sen ne konuşuyorsun ya atan belli değil ya Türk değilsin” yorumunda bulundu.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 15:39, 21/03/2021
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AKP’li Gençlik Kolları Başkanı: Hilafeti ilan etmek bu ülkenin kurtuluşu demektir

Resmi Gazete’de cuma gecesi yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin yankıları sürerken, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinin AKP'li Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Ünsal'ın hilafet paylaşımı dikkat çekti.

Twitterda ‘Türk Başkan' isimli bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul Söleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin, “AKP, formülü bulmuş! Ankara Sözleşmesi adı altında Tarikat-Cemaatlerle sözleşme için hazırlık yapıyor anlaşılan. Sırada ne var? Eski Taş Çağı’na döndüğümüze göre Hilafet’i de ilan edip; Afrika kabile kanunlarını mı uygulayacağız?” paylaşımında bulundu.

“HİLAFETİ İLAN ETMEK BU ÜLKENİN KURTULUŞU DEMEK”

AKP Sarıoğlan İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Ünsal ise Türk Başkan isimli twitter kullanıcısının yaptığı paylaşımın altına, “Hilafeti ilan etmek bu ülkenin kurtuluşu demektir sen ne konuşuyorsun ya atan belli değil ya Türk değilsin” yorumunda bulundu.

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