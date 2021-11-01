AKP’li isim ‘infial olur’ dedi ama riskli okul sayısını da açıkladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi’nin AKP'li Başkanı Burhanettin Çoban, kent genelinde 60'a yakın okul binasının riskli olduğunu söyleyerek, "Milli Eğitim bunu açıklayamıyor. Kamuoyunda infial olur" ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin AKP'li Başkanı Burhanettin Çoban, dün partisinin İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı'nı hedef aldı.

“KENDİ BAKANLIĞIMIZLA ÇELİŞKİLİ BİR ORTAM ORTAYA ÇIKTI”

Riskli okul binaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile çelişkiler yaşadıklarını ifade eden AKP'li Çoban, şunları söyledi:

“Ülkemiz bir deprem bölgesi. Afyon'da birinci bölge deprem bölgesi. Milli Eğitim Bakanlığı bir karar aldı. Dediler ki; ‘bir ildeki okullar riskli binaysa bu binalar yenilenmeden yeni yapılan okullara müsaade etmeyeceğiz'.

2 yıldır kendi bakanlığımız olmasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ile çelişkili bir ortam ortaya çıktı. Biz direndik, onlar direndi. En sonunda Milli Eğitim Bakanlığımız Sayın Cumhurbaşkanlığımızın talimatıyla özel idare bütçelerinin de bu güçlendirmeler noktasında bir talimat çıktı. Ancak tabi bizlerde yeni ihtiyaçlarımız olduğunu bildirdik.

Örneğin Dazkırı'da bir ihtiyacımız var, Başmakçı'da ihtiyacımız var. Afyon merkezde Selçuklu Mahallesi'nde de ihtiyacımız var. Sınıf bazlı 46 öğrencimizin düştüğü tek mahalle burası. Buradaki sorunumuz hayırseverlerin okul yapımı ile ortadan kalktı. Ama bunun dışındaki ilçelerimizdeki, beldelerimizdeki yatırımları maalesef Milli Eğitim Bakanlığı durdurdu”

“İNFİAL OLUR”

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nin Kasım ayı toplantısında da konuya değinen Çoban, Afyonkarahisar'da 60'a yakın okul binasının riskli olduğunu ve Milli Eğitim'in bunu kamuoyundan gizlediğini söyledi. Çoban konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Mesela şimdi Şemsettin yıkılıp yeniden yapılacak. Atatürk yıkılıp yeniden yapıldı. Bu rapor geleli 3-4 yıl olmuş. Milli Eğitim deseydi ki ‘Atatürk İlkokulu riskli bina çıktı' hangi veli çocuğunu o okula gönderebilir? Şu anda bu şekilde Afyon'da 50-60 okul var. Riskli olan. Milli Eğitim bunu açıklayamıyor. Kamuoyunda infial olur”