AKP’li isimden ekonomi itirafı: Kış zor geçecek

AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kış ayının vatandaş açısından zor geçeceğini söyleyen Serdar, “Hayat pahalılığı yok diyemem, kış zor geçecek” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşleri Başkan Yardımcısı Ömer Serdar Konya'nın yerel televizyon kanalı Kanal 42'de Sümen Altı programından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“HAYAT PAHALILIĞI YOK DİYEMEM”

Son zamanlardaki fahiş gıda artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Serdar hayat pahalılığının görmezden gelinemeyeceğini söyledi.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde de enflasyonun yükseldiğini söyleyen Serdar şunları söyledi:

* Bizde hayat pahalılığı yok diyemem. Geçim sorunu sıkıntısı yok diyemem vardır ama sonuçta biz nasıl 2002'de Türkiye'yi o açmazdan alıp 12 bin 500 dolarlara getirdiysek, buradan da çıkış sağlayacak ekip, kadro, tecrübe burada var. Buradan çıkacağız. Bunu sadece hisseden Türkiye değil.

* Avrupa, ABD de ilk kez enflasyon ile tanıştı. Onlar da aynı sorunu yaşıyor.

* Onların gayri safi milli hasılası daha yüksek olduğu için bunu çok şiddetli hissetmiyor olabilirler. Biz, daha şiddetli hissediyoruz.

“İNSANLARIN FAKİRLEŞMESİ BİRÇOK DEĞERİ ALIR GÖTÜRÜR”

Hayat pahalılığının insanları zorladığını gözlemlediklerini ifade eden Ömer Serdar, şöyle devam etti:

* Ben de artık piyasanın içindeyim. Yakinen gözlemleyebiliyorum. Ticaret yapan kişilerin çok önemli şekilde etkilendiğini düşünmüyorum.

* Bu ortamdan en fazla düşük ücretlilerin etkilendiğini söylüyorum.

* Dolayısıyla düşük ücretlileri önümüzdeki günlerde enflasyona ezdirmemek adına ekibimizin bir çalışma yürüttüğünü biliyorum.

* Muhalefetin iflas etmiş bir ülke profili çizmesini kabul etmiyorum. Alım gücünün düştüğünü, pahalılığın insanları olumsuz etkilediğini zaman zaman görüyoruz.

* Siz, bunu görmezden gelemezsiniz. Siyasetçiyseniz bu sorunu da siz çözmek zorundasınız.

* Kimse senin fırtınalarla nasıl uğraştığında değildir, gemiyi limana yanaştırdın mı yanaştırmadın mı?

* Biz, siyasi iktidar olarak kendimizi bu işin dışında tutamayız. Vatandaşın geçim sıkıntısına ilişkin bir derdi varsa bunu sonuçta çözecek olan biziz.

* İnsanların fakirleşmesi birçok değeri alır götürür. Bu bir siyasi realitedir. Muhalefetin ortaya koyduğu dramatik tablonun hiçbir faydası yok.

* İnsanlara da hiçbir faydası yok böyle bir tablo ortaya koymanın. Biz sahayı görmezden gelemeyiz.

* Bizim referanslarımız var. Partimizin ismi de adalet ve kalkınma. Vatandaşın ekonomik refah seviyesini yükseltmek, hükümet programımızda vardır.

*Muhalefet açısından söylüyorum, bugünü değerlendirirken yaşanılan süreçten bağımsız bir değerlendirme yapmamak lazım.

“ZOR BİR KIŞ OLACAĞINIZ ÖNGÖRÜYORUZ”

AKP'li Ömer Serdar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Kara Kış Fonu’ tavsiyesinde bulunması ile ilgili kendisine yöneltilen soruya da cevap verdi.

Serdar, “Nasıl dolduruyor içini ben bilmiyorum ki? Sloganik birtakım şeyler ortaya atarak, kış fonu? Bütçenin hangi kaynakları ile nerede, nasıl oluşturacaksın? Bunu açıklıyor mu bilmiyorum. O kara kış fonunun arkasında ne var? Biz, zor bir kış olacağını öngörüyoruz. Yani şu hayat pahalılığını ben görmüyor değilim. Dünyada enerji fiyatları bu kadar yükselirken, bizim burada rahat geçineceğimizi ben söylemiyorum. Ben, olayı buradan görmek lazım diyorum. Biz, buna ilişkin yeni bütçede birtakım kaynaklar oluşturup, vatandaşa bu zorluğu yaşatmamak üzere hedefler koyuyoruz ortaya. Bu zor kışın da vatandaşımız için çarpan etkisi doğurmaması açısından onun da önlemlerini alıyoruz. Kara kış fonuna gerek var mı? Örneklerini verdim, ücretli kesimin ücreti artırılmalı. Kara kış fonunda ne olacak? Ne vaad ediyor? Biliyor muyuz? Yok, ama bunu söyledi geçti” ifadelerini kullandı.