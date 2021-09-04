AKP’li Kurtulmuş: Afganistan halkının geleceğini çaldınız

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Şimdi diyorlar ki 78 milyar dolar Amerikalıların silahı, Taliban'ın eline geçmiş. Be kardeşim 78 milyar dolarla Afganistan'ın tüm sağlık sorunları çözerdiniz, bütün eğitim problemlerini hallederdiniz. Ama siz Afganistan'ın tüm yer altı ve yer üstü kaynakları sömürmek için işgali orada bir araç kullandınız ve Afganistan halkının geleceğini çaldınız" dedi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, beraberindeki AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile birlikte Aksaray AKP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’ne katıldı. Burada partililere seslenen Gül, terörle mücadelenin süreceğini belirtti.

Gül, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye, bölgesinde ve dünyada oyun kurucu hale gelmiştir. Ülkemizin huzurunu ve birliğini bozmak isteyen terör örgütlerinin heveslerini kursaklarında bırakan bir hale gelmiştir.

* Terörü kaynağında, merkezini kurutma politikamızda ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat vermeyecek şekilde terörle mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

* Hiçbir anne evladından, hiçbir evlat annesinden ayrı kalmasın diye Fırat’ın, Dicle’nin çocukları çakallara, kurtlara yem olmasın diye terörle mücadelemizi de kararlı bir şekilde sürdüreceğiz.

“AFGANİSTAN İŞGALLERİ OLMASIYDI TERÖR ÖRGÜTLERİ OLMAZDI”

Numan Kurtulmuş da konuşmasında Afganistan’da yaşanan olaylara değindi. Kurtulmuş, şöyle konuştu:

* Herkes Afganistan’dan Amerika’nın çekilmesinin ne kadar doğru olduğunu söylüyor. Ama şu soruyu kimse sormuyor. Ya siz 20 yıl Afganistan’ı işgal ettiniz. Kimse dönüp Ruslara sormuyor. 1979’dan itibaren neden siz Afganistan’ı işgal ettiniz? Terör örgütleri. Çok açık söylüyorum.

* Eğer Afganistan’ın işgali olmasaydı önce Ruslar, sonra Amerikalılar tarafından işgal olmasaydı, ne DEAŞ’tan bahsedilebilirdi, ne Taliban’dan bahsedilebilirdi.

* Terör örgütlerinin ana rahmi olan yabancı işgalleridir. Eğer Suriye’de emperyalistlerin ortaya koyduğu şu vekalet savaşları olmasaydı, PYD’yi başımıza kim bela etti? DEAŞ denen unsur, bir haftada geldi 80 bin kişi Suriye’nin en batısından Kerkük ve Musul’a kadar geldi.

* Ellerindeki silahı kim verdi? Şimdi diyorlar ki 78 milyar dolar Amerikalıların silahı, Taliban’ın eline geçmiş. Be kardeşim 78 milyar dolarla Afganistan’ın tüm sağlık sorunları çözerdiniz, bütün eğitim problemlerini hallederdiniz.

* Ama siz Afganistan’ın tüm yer altı ve yer üstü kaynakları sömürmek için işgali orada bir araç kullandınız ve Afganistan halkının geleceğini çaldınız.

* Gelin Suriye’ye bu kadar zulüm ve parçalanmışlığın sebebi nedir? İşte bütün bunlardan dolayıdır. DHA