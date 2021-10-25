AKP’li Kurtulmuş STK temsilcileri ile camide toplantı yaptı!

Afyonkarahisar'da camiye çekilen kırmızı şeritli protokol yolu tartışmaları sürerken AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Van ziyareti sırasında STK temsilcileri ile Norşin Camii'nde toplantı düzenledi. Özel koltukların yerleştirildiği camide Kurtulmuş STK temsilcilerinden ilçenin sorunlarını dinledi.

Orhan BOZKURT

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Afyonkarahisar’da düzenlenen hafızlık icazet töreninde caminin içinde çekilen kırmızı şeritlerin tartışması devam ederken yeni bir cami ve siyaset fotoğrafı da Van’dan geldi.

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Van ziyaretinde gittiği Norşin Camii’nde yine protokol kuralları uygulandı. Özel koltukların yerleştirildiği camide sivil toplum örgütleri ile görüşen Kurtulmuş, bölge illerinin sorunlarını dinleyerek not aldı.

AKP’Lİ VEKİL PAYLAŞIMINI SİLDİ… “CAMİ DEĞİL KÜTÜPHANEYMİŞ”

AKP Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar sosyal medya hesabından ziyareti; “Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmus beyfendi ile birlikte Norşin Camii’nde sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya gelerek Van’ımız ve bölgemiz ile ilgili konular üzerine istişarelerimizi gerçekleştiriyoruz” diyerek paylaştı.

Gülaçar daha sonra, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine paylaşımını sildi. Gülaçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının camide değil, caminin okuma salonunda gerçekleştirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkan Vekilimiz Sayın Numan Kurtulmus beyfendi ile birlikte Norşin Camii Kütüphanesi-Has Oda’da sivil toplum kuruluşlarımız ile bir araya geldik. Cami müştemilatına ait ve yıllardır okuma ve müzakere salonu olarak kullanılan kütüphanede yapılan toplantı caminin içinde yapılmış olarak yansıtıldı. Söz konusu duruma sevk eden sosyal medya paylaşımı sehven caminin içinde toplantı yapılmış gibi yansımıştır. Gerekli düzeltme yapılmıştır. Ancak durumun aslını öğrenmek yerine peşin hükümle itibar suikastına yeltenmek hiçbir gazetecilik etiğine sığmaz.”

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