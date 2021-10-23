AKP’li Mahir Ünal: Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz

AKP Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, “Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz” dedi.

İsmail AKDUMAN

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AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, partisinin Samsun İl Başkanlığı tarafından Atakum Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Burada yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 1071'den sonra 75'inci devlet başkanı olduğunu söyledi.

“ŞU ANDA BİZ SON SINAVIMIZI VERİYORUZ”

AKP’nin son sınavının kendisiyle olduğunu belirten Ünal, şunları söyledi:

* Biz bin yıldan beri bu toprakların bütün iddiasını, bütün davasını, mücadelesini omuzlayanlarız. Biz siyaseti diğerleri gibi kuru bir iktidar kavgası olarak görmüyoruz. Biz siyaseti insanın ve insani değerlerin, insanın üzerinde yükseldiği ahlakı, merhameti, inancı yaşatmak için yapıyoruz.

* Biz Tayyip Erdoğan’da bunun mücadelesini gördük. Bazıları, ’20 yıl oldu, siz yoruldunuz’ diyor. Ben 20 yıldır bu davanın içindeyim. Ben AK Parti’de bir yorgunluk görmüyorum. Ne görüyorum? Büyük mücadelelerin, büyük davaların son sınaması kendisiyledir. Şu anda biz son sınavımızı veriyoruz.

* 15 Temmuz, 17-25 Aralık gibi birçok badire atlatmış AK Parti teşkilatlarının son sınavı kendisiyledir. Son sınanması kendisiyledir. Allah’ın izniyle birbirimizi Allah için sevip, Allah için kardeş olduğumuzda bu sınavı da aşacağız.

“TÜRKİYE DÜŞMANLIĞINA DÖNÜŞMÜŞ BİR YAPI”

Mahir Ünal, konuşmasında muhalefet partilerine de yüklenerek, şöyle konuştu:

* Bugün AK Parti karşısında siyaset yapanlarla mı mücadele ediyor, yoksa düşmanlık yapanlarla mı mücadele ediyor? Bana, ‘Türkiye siyasetinde böyle bir gerilim var’ diyorlar. Siyaset rekabeti gerektirir, düşmanlığı değil. Karşımızdakiler bizim siyasi rakiplerimiz olsa keşke.

* Muhalefet, alternatif üretmek demektir. Karşımızdakilerin bir alternatif ortaya koyduğunu, bir öneri getirdiğini, bir çözüm koyduğunu gördünüz mü? ‘AK Parti şu kadar yaptı, biz şu kadarını yapacağız’ dediğini gördünüz mü? ‘AK Parti savunma sanayisinde Türkiye’yi şu noktaya getirdi, biz de şu noktaya götüreceğiz’ dediğini gördünüz mü?

* ‘Mavi vatan konusunda küresel alanda şu anlaşmaları yapacağız’ dediklerini duydunuz mu? Yok. Karşımızda AK Parti ve Erdoğan düşmanlığı gözlerini kör ettiği için artık düşmanlıkları Türkiye düşmanlığına dönüşmüş bir yapı var maalesef. O yüzden karşımızdakiler siyaset yaptıklarını söylemesin.

“FRANSA, ERDOĞAN’IN AFRİKA ZİYARETİNDEN RAHATSIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika gezisinden dolayı Fransa Cumhurbaşkanı’nın rahatsız olduğunu ileri süren Ünal, şöyle devam etti:

* Türkiye’nin Afrika açılımı, Fransa’yı rahatsız ediyor. Le Monde’ye bakıyorsunuz, Le Figaro’ya bakıyorsunuz, oradaki makalelere, yazılara bakıyorsunuz, diyorsunuz ki Fransa’nın Türkiye’nin Afrika açılımından rahatsız olması anlaşılabilir bir şey ama TBMM çatısı altında, TBMM kürsüsünde bir de bakıyorsunuz ki birileri, hadi Fransa’nın rahatsız olmasını anladık.

* TBMM çatısı altında Le Figaro’nun, Le Monde’nin, Fransa’nın rahatsızlıklarını dile getiren, aynı dille konuşan bir milletvekilinin siyaset yaptığını söyleyebilir miyiz? Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamlesinden rahatsızlık duyan, mavi vatandan rahatsızlık duyan, Türkiye’nin Libya’daki açılımından rahatsızlık duyan, Türkiye’nin Suriye’de toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini sağlamak için verdiği mücadeleden rahatsızlık duyan bir aklın siyaset yaptığını söyleyebilir miyiz?

“ELLERİNDE BİR YIKIM LİSTESİ VAR”

* Bugüne kadar ağızlarından Türkiye için ne yapacaklarına dair tek bir cümle duymadık. Ellerinde bir yıkım listesi var. ‘İktidara geldiğimizde şunu yıkacağız, şunu yakacağız, şunu kaldıracağız’ diyorlar.

* Konuşmalarında, ‘Şunu yapacağız’ dediklerini duydunuz mu? Siyasetimizi yaparken şunu unutmayalım; AK Parti şu anda Türkiye’yi omuzlamış durumda.

“TÜRKİYE’NİN KADERİ İLE AK PARTİ’NİN KADERİ ÖZDEŞLEŞTİ”

* AK Parti Türkiye’nin geleceğini omuzlamış durumda. Şu anda Türkiye’nin kaderi ile AK Parti’nin kaderi özdeşleşmiş durumda. Çünkü karşımızdaki grup, Türkiye’nin tam bağımsızlığı adına tek bir kelime etmiyor.