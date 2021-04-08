AKP’li meclis üyesi Bülent Aydoğdu, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AKP'nin 24 Şubat'taki İstanbul İl Kongresi başta olmak üzere kalabalık parti etkinliklerinden fotoğraflar paylaşan Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Aydoğdu’ya ne zaman virüs bulaştığı ve tedavi süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI PAYLAŞILDI

Bir süre Kanal D'de haber muhabirliği de yapan Aydoğdu'nun vefat haberinin ardından Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı ve CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşıldı. O paylaşımlar şöyle:

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: “Çekmeköy’e birlikte hizmet ettiğimiz, değerli dava arkadaşımız Meclis Üyemiz Bülent Aydoğdu kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin.”

AKP Çekmeköy İlçe Başkanlığı: “Meclis Üyemiz Bülent Aydoğdu vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz.”

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı: “AK Parti Çekmeköy Meclis Üyesi Bülent Aydoğdu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.”