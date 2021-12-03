AKP’li Özhaseki: Bizden önce sicilli militanlar belediyede çalışıyordu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, katıldığı tanıtım töreninde "Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri'de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu" dedi.

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Kayseri’de katıldığı bir programda konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı yaptığı döneme değindi. Özhaseki, şunları söyledi:

* Biz biliyoruz, 1980’li dönemlerde birkaç tane mahalle, kurtarılmış mahalleydi. Kurtarılmış mahalleye asker giremez, polis giremez. Güçlerini de Büyükşehir Belediyesi’nden alıyorlardı.

* Birçok sicilli militan ki hepsinin dosyası var, isterlerse gönderirim, burada iş bulmuştu, çevrede militanlık yapıyordu. Bizim belediyecilik anlayışımızdan önce Kayseri’de sicilli militanlar belediyede çalışıyordu. 1994’te ekip olarak işe başladık. Şehri bu mafyadan temizledik.

* Onlarca adamın ayağına kurşun sıkılmıştı. Kayseri’ye yatırıma gelen iş adamları terk etmişti. Onları belediye ihalelerinden, kamu işlerinden kovaladık, parklarımızı temizledik. Kötülerle savaşmayı kendimize iş ettik. İyi ne varsa yanında olmaya, destek olmaya gayret ettik. DHA

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