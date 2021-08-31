AKP’li Özkan hakkında tüm teşkilatlar suç duyurusunda bulunuyor

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk; katıldığı televizyon programında İYİ Parti için ‘FETÖ’nün kurdurttuğu partidir’ ifadesini kullanan AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan hakkında suç duyurusunda bulundu. Öztürk’ün Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatından sonra Denizli’deki tüm parti teşkilatları da birer birer suç duyurusunda bulundu.

Selami AYDIN

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Katıldığı televizyon programında İYİ Parti için ‘FETÖ'nün kurdurttuğu partidir' ifadesini kullanan AKP Meclis Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, İYİ Partililerin şimşeklerini üzerine çekti. Programda; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ'den gelen suflelerle hareket ettiğini ayrıca koltuk sevdası uğruna ihanet içinde olduğunu ifade eden Özkan hakkında ilk harekete geçen isim İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk oldu.

“HAKARET, İFTİRA, HALKI DÜŞMANLIĞA TAHRİK”



Bugün Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunan Öztürk, Özkan'ın TCK'nın 125'nci maddesine göre'hakaret', 216'ncı maddesine göre 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 267'nci maddesine göre de ‘iftira' suçlarını işlediğini savundu. Öztürk dilekçesinde Özkan'ın programda söylediği sözlerle FETÖ ile İYİ parti'nin tüm teşkilatlarını ilişkilendirdiğini, Akşener'in yanı sıra, başkanlık divanı, genel idare ve kurucular kurulu, tüm il ve ilçe başkanları, tüm parti üyeleri ve İYİ Parti'ye oy veren tüm seçmenleri FETÖ örgüt üyeliği ile itham ettiğini savundu.

“FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI ARAŞTIRMASINI REDDETTİ”



Özkan'ın cezalandırılmasını talep eden Öztürk’ün başvuru dilekçesinde; “Şüphelinin açıkça halkı kin ve düşmanlığa sevk eden eyleminin cezalandırılması, toplumsal barışın korunması bakımından zorunlu bir ihtiyacı karşılayacaktır. Ayrıca FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılması için meclise sunulan ‘Meclis Araştırma Önergesi', bizzat İYİ Parti grubu tarafından verilmiş, bu önerge şüphelinin Grup Başkan Vekili olduğu siyasi parti grubu ve şüpheli tarafından reddedilmiştir” ifadelerine yer verdi.

“CEMAATİ SAVUNDU”



Başvuruda Özkan'ın geçmişte FETÖ'ye ilişkin konuşmalarına da yer verildi. Özkan'ın cemaatin bir terör örgütü olmadığını ifade ederek savunduğu iddiasının yer aldığı dilekçede; “Yine FETÖ tarafından tertip edildiği tüm kamuoyunca bilinen Balyoz Davası mağdurlarını yargılayan ve şu an büyük bir çoğunluğu hükümlü yahut yurtdışına kaçmış olan FETÖ'cü hakim ve savcıları da destekler nitelikte konuşmalar yaptığı görülmektedir” denildi.

TÜM TEŞKİLATLAR DAVA AÇIYOR



Öztürk'ün dava dilekçesini vermesinin ardından İYİ Parti teşkilatları da harekete geçti. Partide İl Başkanı Raziye Akışık ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçe yönetim kurulları, kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri de birer birer suç duyurusunda bulunmaya başladı. Bazı partililerin tazminat talebiyle dava açmaya hazırlandıkları öğrenildi.

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