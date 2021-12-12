AKP’li isim şikayet etti, 3 Youtuber gözaltında

Sokakta vatandaşa mikrofon uzatarak röportaj yapan ve bu röportajları sosyal medya paylaşım sitesi olan YouTube üzerinden yayınlayan 3 Youtuber, bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Sosyal medya paylaşım sitesi olan Youtube üzerinden, yaptıkları sokak röportajlarını yayınlayan ‘Kendine Muhabir' hesabının sahibi Hasan Köksoy, ‘İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ve ‘Sade Vatandaş'ın sahibi Mehmet Koyuncu hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca gözaltı kararı verildi.

Youtube kullanıcıları, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla haklarında gözaltı kararı verildiğini ve gözaltına alındıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

‘Sade Vatandaş' hesabının sahibi Mehmet Koyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde polislerin evine gittiğini ancak İstanbul'da olduğu için gözaltına alınmadığını duyururken, ‘Kendine Muhabir' hesabının sahibi Hasan Köksoy'un eşi ise, “Sabah saat 7'de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı adlılar. Eşimi Hasan Köksoy'u şu an polisler araca bindirip götürdüler… Arama emri sebebi Mücahit Birinci.. Gün aydınlanmadan sabahın köründe evimize polis baskın yapıyor, eşim Hasan Köksoy ve bütün iletişim araçlarımız alındı. Suçumuz nedir ? Babasının bu şekilde götürülmesini gören oğlumu ağlarken susturamamamın hesabını bize kim verecek?” şeklinde duyurdu.

“ARAMA EMRİ SEBEBİ MÜCAHİT BİRİNCİ”

Gözaltına alınan Youtuber’lardan Hasan Köksoy’un eşinin yaptığı paylaşımda, ‘Arama emri sebebi Mücahit Birinci’ ifadesi ise dikkat çekti. AKP’li Birinci, geçen günlerde sosyal medya mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp’tan taciz içerikli konuşmalarının ifşa olmasıyla gündeme gelmişti.

Öte yandan, ‘İlave TV' hesabının sahibi Arif Kocabıyık'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

CHP MİLLETVEKİLİ ANTMEN: “ERDOĞAN’A GÖRE SOSYAL MEDYA DEMOKRASİYE TEHDİT”

Youtuber'ların gözaltına alınmasına çok sayıda siyasetçi tepki gösterdi. O siyasetçilerden CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, sosyal medya hesabından, “Sabahtan beri gazetecilerin evlerine baskın yapılıyor, gözaltına alınıyor, Ankara’ya girmeye çalışan barınamayan gençleri polisler dövüyor ve seyahat hakları engellenerek başkente sokulmuyor. Bunlar sadece 1 saatte yaşananlar. Ama Erdoğan’a göre sosyal medya demokrasiye tehdit” ifadelerini kullandı.

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