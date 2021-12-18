AKP’li Tayyar’dan çok konuşulacak ‘belirsizlik’ açıklaması

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, piyasadaki belirsizliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirterek, “Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Sosyal gerginlik derinleşiyor. Aman dikkat” uyarısında bulundu.

Ahmet KAYA

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Bir süredir özellikle ekonomik kriz ile ilgili uyarıcı paylaşımlar yapan AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar, bu kez de piyasalardaki belirsizliğin ortaya çıkardığı tehlikeye kendi yaşadığı durumdan örnekler vererek dikkat çekti.

Tayyar, “Yüksek kurdan daha tehlikelisi, belirsizlik. Piyasada mal ve hizmet belirlemesi yapılamıyor. Bedelini ödediğim kış lastiklerinin siparişini iki kez iptal ettiler. Kırılan balkon camını değiştiremiyorum, iki ay sonraya gün veriyorlar” paylaşımı yaptı.

DIŞ GÜÇLER MİKROP GİBİDİR

AKP MKYK Üyesi Şamil Tayyar bir başka paylaşımında ise, ekonomideki kötü gidişatın dış güçler ile bağdaştırılması konusuna değinerek şu görüşleri paylaştı:

“Dış güçler tarih boyunca vardı. Bizden önce de var, bizden sonra da olacak. Vücuttaki ‘Mikrop' gibidir. Bağışıklık sistemi zayıflarsa yatağa düşürür. İyileşmek için mikroba kızılmaz, bağışıklık artırılır.”

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