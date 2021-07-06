AKP’li Tolga Ağar’dan CHP’li Tuba Torun hakkında suç duyurusu

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yeldana Kaharman'ın ölümü ile ilgili eleştirdiği AKP milletvekili Tolga Ağar'ın, kendisi hakkında şikayette bulunduğunu açıkladı.

Kaharman’ın ölümüyle ilgili Tolga Ağar'ı eleştirdiği için şikayette bulunduğunu ifade eden Torun, dilekçeyi de paylaştı. Torun'un paylaştığı dilekçede, “O deliller buraya gelecek! Yok öyle ekranlarda insanların şerefiyle oynamak” ifadeleri yer aldı.

“DUYUM VE ARAŞTIRMALARIMIZ ÇERÇEVESİNDE YORUM YAPTIK”

AKP'li vekil Tolga Ağar'ın hakkında yapmış olduğu suç duyurusunu SÖZCÜ'ye değerlendiren CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi avukat Tuba Torun, şöyle konuştu:

* Burada iftira suç unsurları oluşmuyor çünkü iftira suçu birini haksız bir suçla isnat etmektir. Ben burada ‘Tolga Ağar bu suçu kesinlikle işlemiştir' diye bir yorum programda yapmadım.

* Orada mevcut bir dosya vardı o dosyaya takipsizlik verildiği, dosyanın kapatıldığı, dosyanın içerisindeki bilgi ve belgelere ulaşılamadığı yönünde beyanatlar verdik. Yeldana Kaharman'ın ölmeden bir gün öce karakola gidip şikayette bulunduğunu belirttik.

* Zaten dosyaya da ulaşamadığımız için şüphelisi Tolga Ağar mı değil mi hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda herhangi bir açıklamada yapmadı karşı taraf.

* Milletvekili olarak da kamuoyunu bilgilendirmeyen Tolga Ağar hakkındaki bu ağar suçlamayla ilgili bizde yalnızca duyumlarımıza göre ve yapmış olduğumuz araştırmalar çerçevesinde yorumlama yaptık. Bunun üzerinden bir suç duyurusunda bulunmuşlar.

“DİLEKÇEDE KULLANILAN DİL SON DERECE ERİL BİR DİL”

Torun sözlerine şöyle devam etti:

* Bunu bir açıklama yaparak da söyleyebilirlerdi, bunu şikayet yoluyla yapmalarına gerek yoktu. Burada ayrıca bir Tolga Ağar'ın kendini aklamak için bir yol seçtiği kanaatindeyim ben.

* Ayrıca dilekçede kullanılan dil son derece eril adeta yargıya talimat verir gibi kullanılan ve hukuk etiğine ve nosyonuna aykırı bir dil maalesef. Hukuki olmaktan uzak son derece yargıya emir verir gibi kullanılan bir dil.

* Savcılığa dönük hukuki olmaktan uzak psikolojik bir hitap var bu da dikkat çekici.