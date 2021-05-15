AKP’li vekil, Erdoğan’ın uçak filosunu böyle savundu: Abartılıyor, Ne olacak yani?

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya'nın yerel televizyon kanı kanal42'de Sümen6 programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, derinleşen ekonomik krizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uçak filosunun israf olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalafet partisi temsilcilerine yanıt verdi.

Uçaklara keyfe keder binilmediğini söyleyen AKP’li Erdem şunları söyledi:

* Türkiye, büyük bir devlet. Belli bir yönetimi var. Bugün külliyeyi eleştiriyor, onu eleştiriyor, bunu eleştiriyor. Bunları alıp da Tayyip Bey götürecek değil ki. Bu milletin varlığını, birliğini, şerefini gösteren şeyler. Yani CHP'nin bir zamanlar rahmetli Ecevit olmadık arabalara bindi, bilmem ne?

* Bunlarla ülke bir yere varmıyor. 5 tane uçak varmış, 6 tane şu varmış. Bu uçaklar keyfe keder binilmiyor işte. Dışişleri Bakanı, gittiği 16 tane ülkeyi dolanıyor, öbürü gidiyor ticaretine bilmem ne.

* Türkiye'nin şerefi. Yarın iktidar değişecek, gelenler bunlara binmeyecek mi? Bunlarla Türkiye'nin geleceği için önemli adım atmayacak mı? Bu kafayla zor gelirler de…

* Partilerin çoğalması, söylemleri, bir de vatandaşın bu zor günlerde ‘Acaba öyle mi?' diyor. Muhalefet eleştirecek ama ben muhalefetten ‘Pandemide ne yapılsa daha iyi olur' demelerini beklerdim.

“ABARTILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Erdoğan'ın uçak filosunu muhalefetin abarttığını savunan AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem, sözlerine şöyle devam etti;

* Gerektiği yerde eleştiriye de çok açığımdır. Kendim de bunu dillendiririm. Hangi biri olumlu bir şey söylüyor? Türkiye'nin zor günlerinde muhalefeti, iktidarı olmaz. Böyle bir lider var elhamdülillah. 5 buçuk milyon insanı tek kuruş almadan tedavi etti.

* Konuşuyorsun ‘Yok uçaktı yok bilmem ne' Asıl meselelere gelin yani. Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, dışarıya karşı tutumuna… CHP Genel Başkan Yardımcısı bizlere ‘Karabağ'da ne işiniz var?' diyor. Bu milletimizin vicdanına sığıyorsa konuşalım, uçağı bir kenara bırakalım. Ne olacak yani?

* 3 tane 50 milyon dolarlık uçaktan bahsediyoruz. Bizim gücümüze giden bu. Türkiye, geldiğinde bir yabancı karşılanmasıyla, liderimiz gittiğinde oradaki itibarıyla bunlar devletin görüntüsüdür. Diğer ülkeleri de görüyoruz. Abartıldığını düşünüyorum.

CUMHURBAŞKANLIĞINA KAYITLI 8 UÇAĞIN OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

TBMM'de bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanlığına ait uçak sayısını soran CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığına kayıtlı 8 uçağın olduğunu açıklamıştı.

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