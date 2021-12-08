AKP’li vekil, gençlik merkezi ile ilgili iddialara yanıt verdi

CHP Elazığ İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ İl Özel İdaresi'nin yaptığı İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin AKP’li milletvekilleri ve yöneticileri tarafından kurulan ‘İpekyolu Vakfı' tarafından yönetildiğini iddia etmişti. İddialara ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, "Burada hiç kimsenin hak sahibi olmaması için biz mülkün hepsini Elazığ İl Özel İdaresi'ne yaptık” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ İl Genel Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Mahmut Okçuoğlu, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Ocak’ta açılışı gerçekleştirilen Gençlik Merkezi’nin AKP’li yönetici ve vekiller tarafından kurulan bir ‘İpekyolu Vakfı’ tarafından yönetildiğini ileri sürmüştü.

AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP'li Okçuoğlu'nun iddiaları üzerine açıklama yaptı.

“VAKIF SADECE PROJE YAPIYOR”

AKP MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, iddialar hakkında açıklama yaptı. AKP'li yöneticilerin oluşturduğu vakfın sadece proje yaptığını belirten Bulut şunları kaydetti:

* Bu söylenenlerin hiçbir tanesi doğru değil. Biz oranın kaynağını dışarıdan bulduk. İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi 56-60 milyonluk bir yatırım.

* Sadece 6 milyon TL İl Özel İdaresi koydu onu da İller Bankasından kredi çekti onu ödüyor. Bunun karşılığında burada hiç kimsenin hak sahibi olmaması için biz mülkün hepsini yine Elazığ İl Özel İdaresine yaptık. Asla ne bir vakfa ne de bir başka derneğe gitmemesi için.

* Neticede bu devletin malı dışarıdan kaynaklar bulsak da ve sadece 6 milyonu özel idareden olsa dahi bu tesis Elazığ'a yapılmış bir tesis ve mülkiyeti kesinlikle devlette kalacak dedik ve öyle de yaptık.

* Bundan dolayı da Özel İdareye bağlı Yatırım A.Ş'nin bünyesine geçirdik. İpek yolunun çalışma prensibi şöyle, kamu kaynaklarını kullanmadan sadece AB fonlarıyla faaliyet gösteren bir merkez. Bu merkezin İl Özel İdaresine bir yükü de yok.

* Çünkü orada yaklaşık 500 kilowatlık Güneş Enerji Sistemi yaptık ve buradan her ay İl Özel İdaresinin kasasına para giriyor.

* Burada aylık yaklaşık 100 bin TL İl Özel İdareye gelir getiriyor. Orada istihdam edilenlerin hepsi İŞ-KUR üzerinden alındı Ak Parti'den bir tane isim verilmedi. Vakıf sadece orada proje yapıyor vakfın üzerine geçilmiş bir şey yok.

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