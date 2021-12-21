AKP’li Vekil: Vatandaş zamdan çok şikayetçi değil

AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, katıldığı bir televizyon programında zamlar ilgili vatandaş soruya verdiği cevapla dikkat çekti. Hafta sonu Fatsa ilçesinde 5 kahveyi ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ettiğini dile getiren Yediyıldız, "Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller" dedi.

İsmail AKDUMAN

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Ünye ilçesinde çeşitli programlara katılan, vatandaşları ve esnafı ziyaret eden AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, ilçede yayın yapan bir televizyon kanalına da konuk oldu.

Canlı olarak yayınlanan programda vatandaşların soru ve eleştirilerine de cevap veren Yediyıldız, ülke gündemi hakkında da değerlendirmeler yaptı.

“ÇOKTA ŞİKAYETÇİ DEĞİLLER”

Artan döviz kuru ve sık sık yapılan zamlar hakkında açıklama yapan Yediyıldız, “Doları yükselten ben değilim. Euro yükselten ben değilim. Fiyatları yükselten de biz değiliz. Kontrol bizim elimizde elbette ama bizler marketleri bastığımızda farklı sorunlar ortaya çıkıyor. Stokçular da var. Hepsiyle mücadele ediliyor.

Ben şunu açık söylüyorum, Cumartesi Fatsa'da 5 tane kahve gezdim. Hiçbir kahvede, ‘Niye bunlara bu kadar zam geliyor’ demediler.

Selamlaştık, sohbet ettik. Zamdan kimse memnun olmaz ama çok da şikayetçi değiller. Açık söylüyorum. Konuştuk, bayağı sohbet ettik. Görülüyor ki vatandaşlar da bir şeyleri biliyor, farkında” ifadelerini kullandı.

“DOLARI DIŞ GÜÇLER YÜKSELTİYOR”

Muhalefet partileri de eleştiren ve ülkede kaos yaratmak için Amerikalılar ile görüştüklerini ileri süren Milletvekili Şenel Yediyıldız,

“Doları biz yükseltmiyoruz ki, dış güçler yükseltiyor. Şu anda halen daha Türkiye Cumhuriyeti Devletinin muhalefet partilerinin liderleri bakın ne yapıyor? Bunu ben söylemiyorum, Büyük Birlik Partisinin sayın lideri söylüyor.

Bu muhalefet liderleri Amerikan yetkilileriyle ayda bir, bir araya geliyorlar ve gizli gizli görüşüyorlar. Kiminle ne konuşuyorlar belli değil.

Ama ortaya çıkan şeyden anlıyoruz ki; biz bunları ekonomiyle yıkacağız, siz içeride terör oluşturun. Bu benim iddiam. Ama gerçek olanda o” dedi.