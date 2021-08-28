AKP’li vekilden gençlere ‘liyakat’ tavsiyesi

Orman ve Su İşleri eski bakanı, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, partisinin birçok liyakatsiz atamayla gündeme gelmesine rağmen gençlerle gerçekleştirdiği söyleşide ehliyet ve liyakat mesajı vermesi dikkat çekti

Müslüm EVCİ

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AKP Afyonkarahisar Milletvekili, Orman ve Su İşleri eski Bakanı Veysel Eroğlu Afyonkarahisar'da 'Mahalle bizim, Gençlik bizim’ adlı söyleşide gençlerle bir araya geldi. Eroğlu partisinin birçok liyakatsiz atamayla gündeme gelmesine rağmen gençlere liyakat mesajı vermesi dikkat çekti.

“EHLİYET VE LİYAKAT KAYBI VAR”

Tarihteki birçok devletin liyakatsiz atamalar nedeniyle yıkıldığını ifade eden Eroğlu şunları söyledi:

“Tarihte mührünü vuran bizim milletimiz Türk Milleti. Bununla gurur duymalıyız. Ama yıkılışlara baktığınızda maalesef her devletin yıkılışı yanlışlıklar üzerine olmuştur. Ehliyet ve liyakat kaybı var. Yani sizler yönetici olursanız, çok büyük işler başaracaksınız. Ben buna yürekten inanıyorum. Bir yerde sorumlu bir mevkiye geldiğiniz zaman daima en ehil kişileri seçeceksiniz. Ehliyet ve liyakata önem vereceksiniz. Bunu yaptığınız zaman işler tıkır tıkır yürür. Bunu yapmadığınız zaman bir hadis-i şerif var. ‘Eğer ehliyet ve liyakat kaybolursa kıyametin kopuşunu bekle' diyor peygamberimiz. Kıyamet derken küçük kıyametler var”