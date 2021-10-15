AKP’li vekilden ilginç açıklama: Seçmen ‘Yeter artık’ diyebilirler, bu gayet normal

AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu saha gezilerinde üreticilerin tarımsal girdi fiyatlarındaki eleştirine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aydoğdu, "20 yıldır ülkeyi idare ediyoruz. Çok iyi de idare etseniz de vatandaşın, seçmenin bir kısmı ‘yeter artık bir değişin artık’ diyebilir. Artık bir değişir. Bu da gayet normaldir” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Aksaray'ın yerel televizyon kanalı Kanal68'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sahada bazı üreticilerin tarımsal girdi fiyatlarındaki artış eleştirilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğdu, kaymakamlık yaptığı 1984 yılında da bazı girdi maliyetlerinde benzer sorunlar yaşandığını ifade etti.

“VATANDAŞ BİZDEN ÇARE İSTEYİP, BİZE KIZIYOR”

“Pandemiyle birlikte dünya ekonomik krize girdi, ülkemiz de girdi” diyen AKP’li Aydoğdu şunları söyledi:

* AK Parti olarak biz geziyoruz. Vatandaşımız bize derdini anlatıyor. Bizim Aksarayımız'ın yüzde 60-70'i tarımla uğraşır. Ben 1984'e kaymakamlığı başladım ondan önce de köylü çocuğuydum.

* O dönemlerde de temel tarımın sıkıntıları mazot ve gübreydi. Şimdi de öyle. Süreç hiç değişmedi. Son zamanlarda buna bir de tarımsal elektrik fiyatları eklendi.

* Hayvancılıkta da vatandaş girdi maliyetleri kadar süte zam istiyor. Aksi halde süt hayvancılığı bitecek. Vatandaş bütün bunlar için bizden çare isteyip, bize kızıyor.

* Ben teşkilattan arkadaşlarımla gezerken ‘vatandaş bize kızdığı sürece dinleyeceğiz ve vatandaşımızın hizmetinde olmaya gayret edeceğiz' diyorum. Vatandaş bize kızmadan sırtını dönüp giderse o zaman kötü.

* Ama şu an da vatandaşın yüzü AK Parti'ye dönük ve derdini AK Parti'ye anlatıyor. Ve zihnine de AK Parti'den başka partiyi dengine koymuyor. Bizim buna layık olmamız lazım.

* 20 yıldır ülkeyi idare ediyoruz. Çok iyi de idare etseniz vatandaşın seçmenin bir kısmı ‘yeter artık bir değişin artık' diyebilir. Artık bir değişir. Bu da gayet normaldir

“2013'E KADAR ÇIKTIK, ŞİMDİ DÜŞÜŞTEYİZ”

2002’den 2013 yılına kadar AKP iktidarının Türkiye’deki her alanda başarılı bir iktidar örneği gösterdiğini belirten Aydoğdu “20 yıldır iktidarda olan dünyada nadir ülkeler vardır. Türkiye demokrasi tarihinde de örneği yoktur. 2002 yılından 2013 yılına kadar yükselen parti çıtamız 2013 yılından itibaren düşüşe geçti. Kendi çıtamızın altına düştük. 15 Temmuz sürecinin etkileri de hala devam etmektedir. Anadolu’daki her eve ateş düşen bu süreci atlatmak kolay olmadı. Olmuyor da. Demokratik bir süreçle 15 Temmuz'un etkilerinden kurtulmaya çalışan bir iktidar var. Bir sistem değişikliği de eklenip, işin içine bir de pandemi girince ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntıların olması gayet doğaldır” ifadelerini kullandı.

“İŞSİZLİĞE ÇÖZÜMÜ ÖZEL SEKTÖR BULMALI”

Ülkede bir fiyat anarşisinin olduğunu da söyleyen milletvekili Aydoğdu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız bu konu ile mücadele etmek için uğraşıyorlar. Özellikle 4 kesimin işçi, memur, çiftçi ve esnafın mutlaka desteklenmesi gerekli. Milli ekonominin imkânları çerçevesinde bunlar da yapılacaktır” diyerek iki büyük sorun ve sınavları olduğunu ifade etti.

Aydoğdu “İstihdam ve işsizlik sorunumuz, özellikle üniversiteli gençlerin işsiz olmasına mutlaka bir çare bulmalıyız. Burada özel sektöre büyük iş düşmektedir. Özel sektör ülkemizde çok gelişti. İşsizlik sorununa özel sektörün ciddi bir istihdam anlamında yaklaşması lazım. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin önüne geçilmesi çok önemli”