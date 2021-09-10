AKP’li vekilden Kültür Bakanlığı’na ‘Yılmaz Güney’ tepkisi
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı 'Yılmaz Güney' paylaşımını 'yanlış' buldu.
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Türk sinemasının ‘Çirkin Kral' lakaplı sanatçısı, oyuncu, yönetmen, senarist ve yazar Yılmaz Güney’i ölüm yıl dönümünde anan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sosyal medyadan tepki gösterdi.
Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, “Sinemamızın ‘Çirkin Kral' lakaplı oyuncusu, senarist, yönetmen ve yazar Yılmaz Güney'i ölüm yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Bu paylaşımı alıntılayan Özkaya, “Yanlış” ifadesini kullandı.