AKP’li vekilden Meclis’te ağır sözler: “O iti havlatıyorsunuz”

TBMM'nin bugünkü genel kurulunda AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, CHP'lilerin geçtiğimiz gün Bitlis ziyaretine ilişkin konuştu. Kiler, “Almışsınız 17 milletvekilini önünüze, Bitlis’te kadrolu olan fitneci birini basına saldırtıyorsunuz -çok affedersiniz- basına havlatıyorsunuz, Bitlis TV’nin ekibine havlatıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kiler'in bu sözleriyle başlayan tartışma TBMM tutanaklarına şu şekilde yansıdı:

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) – Ayıp ya!

VAHİT KİLER (Devamla) – Kadrolu fitnecileri önünüzde…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Tamamlayınız Sayın Kiler.

VAHİT KİLER (Devamla) – Bir defa, kiminle yol yürüdüğünüze bakacaksınız. Bitlis’te yol yürüyorsunuz, orada Genel Başkan Yardımcısının önünde Bitlis TV ekibine…

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan, özür dilemesi gerekiyor. İnsanlara “Havlıyor.” diyemez. Böyle bir dil olmaz!

VAHİT KİLER (Devamla) – Bakın, dinleyin, gelin, cevap verin; laf atma oradan.

Milletvekiline demiyorum, orada 17 milletvekiline itlik yapana söylüyorum, itlik yapana söylüyorum, tamam mı?

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) – Ayıp ayıp!

ERKAN AYDIN (Bursa) – Ayıp ya!

VAHİT KİLER (Devamla) – Önüne almış orada Bitlis Ticaret Odası Başkanını, daha önce herkese itlik yapan o iti orada havlatıyorsunuz!

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) – Sayın Başkan, Ticaret Odası Başkanına “it” diyor.

VAHİT KİLER (Devamla) – Evet, ondan sonra da basın özgürlüğünden bahsediyorsunuz!

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Ayıp ayıp!

VAHİT KİLER (Devamla) – Basını tehdit ediyorsunuz, Bitlis TV muhabirini orada tartaklıyorsunuz, hakaret ediyorsunuz!

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Vatandaşa köpek diyemezsin!

VAHİT KİLER (Devamla) – Bu mu sizin demokrasiniz? Bu mu sizin özgürlüğünüz?

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Özür dileyecek Sayın Başkan.

ÖZGÜR KARABAT (İstanbul) – Öyle bir şey olmaz!

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Ticaret Odası Başkanına “it” mi diyorsun sen?

VAHİT KİLER (Devamla) – Ben hak edene hak ettiği şekilde cevap veririm, bu kim olursa olsun.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sen Bitlisliye köpek diyemezsin!

VAHİT KİLER (Devamla) – Siz bir defa kiminle yol yürüdüğünüzü bileceksiniz.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sen vatandaşa köpek diyemezsin!

VAHİT KİLER (Devamla) – Değerli Başkanım…

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kiler.

VAHİT KİLER (Devamla) – Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

“BUGÜNÜ TARİHE NOT OLARAK DÜŞÜYORUZ”

TBMM Genel Kurulu’ndaki konuşmaya dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, “Bugünü tarihe not olarak düşüyoruz! AKP'li Bitlis Milletvekili Vahit Kiler TBMM Genel Kurulu'nda vatandaşa hakaret etti. ‘Havlamak’ ve ‘it’ kelimeleri Gazi Meclis'in çatısı altında bir milletvekili tarafından ağza alındı. Hem de şehrinin Ticaret Odası Başkanı için!” dedi.