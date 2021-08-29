AKP’li vekilden Milli Eğitim Bakanı Özer’e: Halkımıza izah etmek zor

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e seslendiği paylaşımında, "Milli Eğitim Müdürü değişikliği de dahil atılacak adımlarda milletvekili olarak bizimle de istişare etmek ve sorumluluk paylaşımı hepimizin yararına olur. Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir kararı halkımıza izah etmemizin zorluğunu sizinle paylaşmak istedim” dedi.

Ahmet KAYA

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AKP Şanlıurfa Milletvekili ve eski Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, eğitim sorunlarına dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımında bulunarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e seslendi.

“SORUMLU OLAN VE HESAP VEREN BİZİZ”

“Modern yönetimde başarı için sorumluluğu olan her kesimi sürece katmak ve gerekli istişareyi yapmak şarttır” diyen Fakıbaba, “Şanlıurfa’mızın çok önemli eğitim sorunları olduğunu biliyorsunuz. Bu sorunların çözümü adına atılacak her adım şehrin milletvekili olarak bizim için de çok önemlidir. Çünkü halkımıza karşı sorumlu olan ve hesap veren milletvekilleridir” ifadelerini kullandı.

“HALKIMIZA İZAH ETMEK ZOR”

Şanlıurfa'da ciddi eğitim sorunları olduğunu vurgulayan Fakıbaba, “Şehrimizin ciddi eğitim sorunlarını çözmek adına; Milli Eğitim Müdürü değişikliği de dahil atılacak adımlarda milletvekili olarak bizimle de istişare etmek ve sorumluluk paylaşımı hepimizin yararına olur. Gidenin neden gittiğini, gelenin nasıl geldiğini bilmediğimiz bir kararı halkımıza izah etmemizin zorluğunu sizinle paylaşmak istedim…” dedi.

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