AKP’li vekilden vatandaşa küfür ve tehdit

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, sosyal medya hesabından kendisi hakkında olumsuz paylaşım yapan Zekeriya Atak isimli vatandaşı galiz küfürlerle tehdit etti.

Ahmet KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İddiaya göre, Kahramanmaraş'ta dondurmacılık yapan Zekeriya Atak, sosyal medya hesabında geçtiğimiz yıllarda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne işe girme çabaları olumsuz sonuçlanınca, fare zehiri içerek belediye önünde intihar girişiminde bulunan bir vatandaş ile ilgili hatırlatma yapıp, AKP Milletvekili İmran Kılıç'ın girişimiyle bir yakınının Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından işe alındığını ileri sürdü.

Bunun üzerine paylaşımdan haberdar olan AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Zekeriya Atak’ı telefonla arayarak hem tehdit, hem de küfürlerle paylaşımı akşama kadar kaldırması yolunda süre verdi.

SESİNİ KAYDETTİ, SAVCILIĞA SUNDU

Zekeriya Atak ise, Milletvekili Kılıç'ın tehditlerini cep telefonuna kaydederek Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Delil olarak elindeki ses kaydını Cumhuriyet Savcısı'na teslim eden Zekeriya Atak, ifadesinde şunları söyledi:

* Ben yaklaşık bir hafta önce Zekeriya Atak kullanıcı isimli Facebook hesabımdan Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın yakın akrabalarını Büyükşehir Belediyesi'ne işe aldırdığı yönünde, hakaretvari olmayan eleştirel bir paylaşım yapmıştım.

* Bugün saat 10:52'de 5xx xxx xx xx nolu telefondan kendisini İmran Kılıç olarak tanıtan erkek bir şahıs 5xx xxx xx xx telefonumu arayarak ‘Lan senin derdin ne. O yazı kaldır. Yoksa senin anladığın dilden konuşurum. Utanmaz herif.

* Sana akşama kadar müsaade o paylaşımı kaldıracaksın. Sana akşama kadar müsade. Senin sinine ….. Özür de dile. Yoksa anladığın dilden konuştururum. Sap yiyorsunuz, saman …. Terbiyesiz herif' şeklinde sözler söyledi.

* Ardından telefonu kapattı. Telefonumun ses kaydı alma programı olduğu için ben bu suça konu ses kaydını telefonuma kaydettim.

* Ekte CD ortamında ibraz ediyorum. Ben bu kişinin Milletvekili İmran Kılıç olduğunu düşünüyorum.

* Olaydan dolayı şüpheliden şikayetçi ve davacıyım. Can güvenliğim yoktur. Gerekli önlemlerin alınmasını istiyorum. Gerek görülmesi halinde iletişim kayıtlarımın çıkarılmasına rıza gösteriyorum.

SAVCILIKTAN KORUMA KARARI

Şikayet üzerine, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı, Zekeriya Atak'ın ikamet adresi olan 12 Şubat Kaymakamlığı'na ACİL-ÖNEMLİ kodlu bir yazı yazarak Atak'ın can güvenliğinin sağlanması yolundaki talebi belirtildi. Yazı, gereğinin yapılması için Oniki Şubat Kaymakamlığı'na ulaştırılmak üzere şikayetçi Zekeriya Atak'a elden teslim edildi.

İŞTE O DİYALOG

Zekeriya Atak'ın Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı'na yaptığı şikayetle ilgili delil olarak sunduğu CD'de Milletvekili İmran Kılıç ile Atak arasındaki diyalog şöyle gerçekleşti:

-Zeki ile mi görüşüyorum?

-Evet buyurun.

-Lan senin derdin ney Zeki?

-Kimle görüşüyorum?

-Ben İmran Kılıç.

-Buyurun vekilim

-Buyurması, muyurması yok. Sen niye medyada sap yiyip saman s….?

-Nasıl konuşuyorsun vekilim?

-Hak ettiğini konuşuyorum ben sana. Evet. O yazıyı çabuk kaldır. Yoksa ben senin anladığın dille konuşurum. Utanmaz herif. Kim konuşturuyor seni öyle? Kim o adam? Kimi aramışım ben?

-Yeğenin için

-Kim yeğenim?

-Engelli olan yeğeniniz için

– Kim, yeğenim kim, engelli kim? Kim konuşturuyor seni? Ortada fol yok, yumurta yok sap yiyip, saman s… Utanmaz herifler.

-Hizmet yap, hizmet

-Bak senin anladığın dilden konuşacağım. O yazıyı çabuk kaldır ve özür dile. Sana bu akşama kadar müsaade

-Tehdit mi ediyorsun?

-Utanmaz herif. Ben o anladığın adamlardan değilim.

-Ya tamam ya tamam

-Senin sinine….. bak.

-Terbiyeli ol

-Bu akşama kadar bunu hemen kaldır. Özürünü de dile. Yoksa anladığın dilden konuştururum. Utanmaz herifler sizi. Siz kimsiniz yahu?

-Ayıp ayıp

-Ayıbı siz yapıyorsunuz. Sizin kırdığınık karpuz kırkı geçti memleketti. Sana bu akşama kadar müsaade.

-Ne olur, ne olur?

-Başka bir şeydemiyorum.

YAZISINI OKUYUNCA, TEPEM ATTI

İddialarla ilgili olarak SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, telefon görüşmesini doğrularken, Zekeriya Atak'ın sosyal medya hesabında yeğenlerinin belediyeye alındığıyla ilgili paylaşımına çok sinirlendiğini, çünkü belediyede çalışan yakınının bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

* Bahse konu kişiyi tanımam. O da beni tanımaz. Göze çarpan adamın hasmı çok olurmuş. O nedenle sanıyorum ben hedef oldum.

* Beni kızdıran, tepemi attıran yeğenlerimin belediyede çalıştığının yazılması oldu. Yazıyı okuyunca tepem attı. Ben de sesimi yükselttim. O da yükseltti. Keşke yükseltmeseydim. O da öyle bir paylaşım yapmasaydı. Bir arkadaşımız duymuş olayı, üzülmüş. Beni telefonla aradı.

* Zekeriya Atak da yanındaymış. Biz bu işlerin uzamasını istemiyoruz. Bu işin uzaması onun adına da iyi olmaz.

* Arkadaşımızın araya girmesiyle işi tatlıya bağladık diye düşünüyorum. Sanıyorum o da şikayetinden vaz geçecek.”

İMAM KARDEŞİNİ DANIŞMAN YAPMIŞTI

AKP Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, 2018 yılında ise imam kadrosundaki kardeşi Muhammet Kılıç'ı danışman olarak TBMM'ye almasıyla gündeme gelmişti.

Muhammet Kılıç, Ankara'ya taşınmasına rağmen, Kahramanmaraş'ta görev yaptığı caminin lojmanını boşaltmaması yüzünden, aynı camiye atanan görme engelli imamın kirada oturmak zorunda kalmasına yol açtığı için çokça eleştirilmişti.