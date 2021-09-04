AKP’li vekilin ‘abdest’ paylaşımı için suç duyurusu

AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda bir köylü kadın ile CHP'liler arasında geçtiği iddia edilen bir hikayeyi anlatarak, CHP'lilerin taşıdığı suyla abdest bile alınmayacağını ima etmesi tepkiyle karşılandı.

İsmail AKDUMAN

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AKP Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Çorum ziyareti sırasında bir kadın ile yaşanan diyaloğu alıntılayarak, Rize’de bir köylü kadın ile CHP’li heyet arasında geçtiği ileri sürülen bir hikayeyi anlattı.

Kavuncu, CHP’lilerin seçim çalışması sırasında karşılaştıkları yaşlı kadının suyunu evine kadar taşıdıkları, daha sonra da kendilerinin CHP’li olduklarını kadına söylediklerini ve kadının, “Evladım, baştan söyleseydiniz ya. Ben o suyla abdest alacaktım. Tövbe tövbe..” dediğini ve suyu döktüğünü dile getirdi.

“EDEBİ OLMAYANIN ELİNE ABDEST SUYU DÖKÜLMEZ”

Çorum Belediyesi CHP Meclisi Başkanvekili Tuncay Yılmaz, AKP Milletvekili Erol Kavuncu'ya sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yılmaz, “Bizim geleneğimizde edepli olmayan, ahlaklı olmayan, kendisinden emin olunmayan, toplumun güvenmediği hiç kimsenin eline abdest suyu dökülmez. Edepli olmayı bilmeyen, çocuk tacizcilerinin, haramzadelerin, rüşvet yiyenlerin, milletin malına kasteden kimsenin eline biz abdest suyunu dökmeyiz. Bu ahlaksızlıkların hepsine sahip olan kişiler bizim döktüğümüz su ile abdest alamazlar. Buna ne vicdan ne iman nede ahlak izin vermez” ifadelerini kullandı.

KAVUNCU’YU ŞİKAYET ETTİLER

CHP İl teşkilatı da AKP’li Kavuncu hakkında Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çorum Adliyesi önünde açıklama yapan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Kavuncu, bu güne kadar herhangi bir özür ifadesinde bulunmadığı gibi bu paylaşımı kaldırmamıştır. Toplumu ayrıştırıcı, kin ve nefret tohumları ekmek isteyen anlayışın son geldiği noktayı görmekteyiz. Kavuncu, sıradan bir kişi değil, bir milletvekilidir. Türkiyemiz farklı inanç, farklı siyasi kanaatten 84 milyon insanın karşılıklı saygı ve hoşgörü içinde kardeşçe yaşadığı barışçıl bir ortama sahiptir. Erol Kavuncu’nun söylediği sözler ise toplumu bölme ve buradan siyasi çıkar elde edebilme amacının ürünüdür. Kavuncu'ya yaptığı bu paylaşımdan dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu’ işlediğini düşünerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Kendisine gereken cevabı sandıkta verecektir” diye konuştu. İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ve bazı partililer de destek verdiği CHP’li grup açıklamanın ardından şikayet dilekçelerini Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.