AKP’li vekilin çocuklara ‘torpil tavsiyesi’ pes dedirtti

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, karşılaştığı 2 küçük çocukla aralarında geçen ilginç diyaloğu anlattı. AKP'li Özdemir, büyüdüğünde 1.sınıf Emniyet Müdürü diğerinin ise Cumhurbaşkanı olmak isteyen 2 çocuğa 'torpil' tavsiyesinde bulunması pes dedirtti.

Müslüm EVCİ

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AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir seçim bölgesi Konya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. AKP'li vekil ziyaretleri sırasında görüştüğü iki küçük çocukla aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. AKP’li Özdemir, büyüdüklerinde hedeflerinin ne olduğunu sorduğu çocuklardan birisinin 1. Sınıf Emniyet Müdürü diğerinin ise Cumhurbaşkanı olmak istediğini söylediğini ifade etti. AKP'li Özdemir Cumhurbaşkanı olmak isteyen çocuğa da tavsiye de bulunarak, Cumhurbaşkanı olması durumunda arkadaşını da emniyet müdürü olarak atamasını tembihlediğini ifade etti.

“EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATAMAYI UNUTMAMASINI TEMBİHLEDİK”

Çocuklara Konyaspor forması da hediye eden AKP'li Hacı Ahmet Özdemir paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Dur hele! Şuraya cevval, hedefini belirlemiş bir delikanlı fotosu koyalım. Yanıma önce biraz çekingen yaklaşıyor. Belli, otomobil merakı var. Sonra milletvekili misin sorusu. ‘Sen de büyünce AK Parti Milletvekili ol' diyorum. Sürpriz: Ben 1. Sınıf Emniyet Müdürü olacağım inşallah. Konyaspor formasını kaptı. Arkasından ikincisi. O polis olmak istiyor. Ama üçüncünün hedefi büyük: Cumhurbaşkanlığı. CB olursa arkadaşını Emniyet Müdürlüğüne atamayı unutmamasını tembihledik. Formalar biraz küçük geldi ya neyse.”

TORPİL TAVSİYESİ TEPKİ TOPLADI

AKP'li Özdemir'in çocuklarla aralarında geçen diyalogda Cumhurbaşkanı olmak isteyen çocuğa arkadaşına torpil yapması tavsiyesi tepkilere neden oldu. AKP'li Özdemir'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam şu ifadelere yer verdi: “Dervişin fikri neyse zikri de oymuş. Çocuğa verdiği tavsiyeye bakın! İnşallah çocuk bunların tavsiyesine kulak asmaz. Hak üzere ve adil olur”