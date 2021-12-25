AKP’li Yavuz: Çiftçimizin yüzde 99’u memnun

AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, partisinin Efeler İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, tarımda bütçe fazlalığı olduğunu belirterek, “Çiftçimizin yüzde 99’u aslında memnun” ifadelerini kullandı.

Latif SANSÜR

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Efeler Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan AKP Aydın Milletvekili Metin Yavuz, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalara değinerek “Bir sebebi var mıydı? Şöyle bir bakarsak hiçbir sebebi yok” dedi.

Ülkede fabrikalar açıldığını, ulaşımla, sağlıkla ilgili hiçbir problemin olmadığını, savunma sanayinde yüzde 70 yerliliğe ulaşıldığını da belirten Yavuz, sözü tarıma getirdi.

“TARIMDA BÜTÇE FAZLALIĞIMIZ VAR”

Tarımda sıkıntıların olduğunu, ama bunları da en yakın zamanda çözeceklerini söyleyen Yavuz şu ifadeleri kullandı:

* Ama genele baktığımızda hakikaten tarım açısından ülkede bir bütçe fazlalığımız var. Yani katma değer üretme konusunda fazlalığımız var.

* Çiftçimizin yüzde 99'u aslında memnun. Tabi bazı hatalar oluyor, bankalardan dolayı bazı sıkıntılar oluyor ama muhalefet bunu gündeme ciddi şekilde getiriyor.

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