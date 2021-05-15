Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AKP’li yöneticiler yine yasağa uymadı

AKP Ankara İl Başkanlığı, Altındağ Kale Mahallesi'nde partilerinin mahalle başkanına toplu ziyarette bulundu. İl teşkilatının yöneticilerinin bulunduğu ziyarette salgın kuralları hiçe sayıldı.

Güncellenme: 21:22, 15/05/2021
HaberlerGündem
AKP’li yöneticiler yine yasağa uymadı

İçişleri Bakanlığı’nın tüm illere gönderdiği genelgesiyle birlikte Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına yasak getirilmiş, salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verileceği belirtilmişti.

Ramazan Bayramı’nda da yetkililerce bayram ziyaretlerinden uzak durulması çağrıları yapılırken, tam kapanma nedeniyle tüm Türkiye bayramı evlerde geçirdi. Ancak AKP Ankara İl Başkanlığı, tüm uyarılara ve vatandaşa uygulanan yasağa rağmen toplu katılımla bayram ziyareti gerçekleştirdi.

LEBALEP BAYRAM ZİYARETİ

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi’nde vatandaşların evlerini ziyaret etti. İl Başkanı Özcan, AKP Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve heyetiyle birlikte AKP’nin Kale Mahallesi Başkanı Erol Çuvalcı’nın evine toplu bayram ziyaretinde bulundu.

Maskesiz ve mesafesiz gerçekleştirilen ziyarette bir salon tıklım tıklım dolduruldu. Ziyarette çay, kahve ve tatlı ikramları yapıldı. AKP Ankara Teşkilatının resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Vatandaşlar bayramı evde geçirirken, toplu bayram ziyaretlerine karşı yetkililerce uyarılar yapılırken AKP teşkilatının bu uyarıları hiçe sayması tepki çekti. AKP Ankara Teşkilatının paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 15 Mayıs tablosuSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 15 Mayıs tablosuİlginizi ÇekebilirAşı olduktan sonra coronaya yakalanan CHP'li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dikkat çeken çağrıAşı olduktan sonra coronaya yakalanan CHP'li vekilden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya dikkat çeken çağrı
AKP Ankara aydın Bursa Çay CHP Erkan Aydın İçişleri Bakanlığı kahve Ramazan Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı sosyal medya Türkiye