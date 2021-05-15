AKP’li yöneticiler yine yasağa uymadı

İçişleri Bakanlığı’nın tüm illere gönderdiği genelgesiyle birlikte Ramazan ayında vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına yasak getirilmiş, salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu da göz önünde bulundurularak vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak faaliyetler ve duyurulara önem verileceği belirtilmişti.

Ramazan Bayramı’nda da yetkililerce bayram ziyaretlerinden uzak durulması çağrıları yapılırken, tam kapanma nedeniyle tüm Türkiye bayramı evlerde geçirdi. Ancak AKP Ankara İl Başkanlığı, tüm uyarılara ve vatandaşa uygulanan yasağa rağmen toplu katılımla bayram ziyareti gerçekleştirdi.

LEBALEP BAYRAM ZİYARETİ

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi’nde vatandaşların evlerini ziyaret etti. İl Başkanı Özcan, AKP Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik ve heyetiyle birlikte AKP’nin Kale Mahallesi Başkanı Erol Çuvalcı’nın evine toplu bayram ziyaretinde bulundu.

Maskesiz ve mesafesiz gerçekleştirilen ziyarette bir salon tıklım tıklım dolduruldu. Ziyarette çay, kahve ve tatlı ikramları yapıldı. AKP Ankara Teşkilatının resmi sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Vatandaşlar bayramı evde geçirirken, toplu bayram ziyaretlerine karşı yetkililerce uyarılar yapılırken AKP teşkilatının bu uyarıları hiçe sayması tepki çekti. AKP Ankara Teşkilatının paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

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