AKP’liler ‘gri pasaport’ skandalını gündeme getiren CHP’liyi suçladı

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği Malatya’nın AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya’ya gönderilen 45 kişiden sadece iki kişinin geri dönmesi olayı haziran ayı meclis toplantısında da tartışılmaya devam edildi. Meclis toplantısını Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Esin Tanrıverdi'nin başkanlığında yönetildi.

Yeşilyurt Belediyesi CHP grup Başkanvekili Günnur Tabel toplantıda, “Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Derneği iş birliğinde 45 kişinin gidip 2 kişinin geri dönmesinin dışında ayrı bir heyetin daha gönderildiği doğru mudur?” diye sordu.

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YÖNETİLMİYOR”

Yeşilyurt Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yönetilmediğini belirten CHP’li Meclis Üyesi Günnur Tabel, şöyle konuştu:

* Evrensel belediyecilik anlayışında seçilmiş başkan ve meclis üyelerinin siyasal kimliklerini bir kenara bırakarak, seçildikleri bölgenin gerek altyapı sorunlarını, gerek ulaşım, sağlık veya imar ile ilişkili sorunlarını, yani kısacası her türlü akla gelen hizmeti sosyal bir anlayışla yapmaları gerekir.

* Bizler muhalefet meclis üyeleri olarak ilk günden beri bu anlayışla çalıştık ve çalışmaya gayret ediyoruz. Aslında sizlerin anlamadığı konu, biz sizleri bu şekilde bir belediyecilik yapmadığınız için eleştiriyoruz.

* Yoksa sizin iddia ettiğiniz gibi; kıskançlıktan ya da siyasi görüş farklılıklarımızdan dolayı eleştirmiyoruz. Keşke sizler bu evrensel belediyecilik anlayışı ile hizmetler yapsaydınız, sizler gri pasaportlar vererek resmi insan kaçakçılığına vesile olmasaydınız, hadi vesile oldunuz bunu başta biz meclis üyeleriyle, sonra Yeşilyurt seçmeniyle ve tüm kamuoyu ile açık yüreklilikle paylaşarak en azından bir özür dileyerek, sorularımıza cevap verseydiniz.

SKANDALLARI TEK TEK DİLE GETİRDİ

AKP’li belediyenin yaptığı skandalları meclis toplantısında tek tek dile getiren CHP’li Günnur Tabel, şunları söyledi:

* Belediye meclis üyeniz oğlunu belediyede işe yerleştirmenin diyetini geçtiğimiz ayki meclis toplantısında 70 yıl öncelere kadar gidip, partimizi, 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü hararetle eleştirerek ödemeseydi. Sizler sahte değil de gerçekten UNESCO'dan ödül alsaydınız ve birlikte kutlasaydık.

* Sizler yeğeniniz yetmiyormuş gibi büro ortağınızı da İŞGEM'e atamasaydınız, sizler millet kıraathanesinin kitap ihalesini eniştenize vermeseydiniz. Sizler lüks konutlar yapıp, partinizin siyasetçilerine, bürokratlara maliyetinin bile altında satacağınıza ihtiyacı olan binlerce Yeşilyurt'luya sosyal konutlar yapsaydınız.

* Sizler bütün bunları yaparken bunları gündeme getiren bizleri ve saygıdeğer genel başkan yardımcımızı kıskançlıkla ve sizleri kamuoyuna rezil etmekle suçlamasaydınız İhtisas ve çalışma komisyonlarının sayısını azaltıp bizleri komisyonlardan dışlamasaydınız. Biz de Yeşilyurt'umuz için sizlerle beraber çalışmaya devam ederdik, Daha önce de dile getirdik, ancak biz sordukça sizler her nedense dut yemiş bülbüle dönüyorsunuz.”

AKP’Lİ BAŞKANA ŞU SORULARI YÖNELTTİ, YANITSIZ KALDI

Gri pasaport skandalıyla ilgili Yeşilyurt Belediye yönetimine soru soran ancak bir cevap alamayan CHP’li Günnur Tabel, haziran ayı meclis toplantısında da şu soruları yöneltti:

1. Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Derneği işbirliğinde 45 kişinin gidip 2 kişinin geri dönmesinin dışında ayrı bir heyetin daha gönderildiği doğru mudur? İkinci yurt dışı heyetinde kaç kişi gönderilmiş, kaç kişi geri dönmüştür?

2. Şubat ayından beri İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Bu zamana kadar hangi gelişmeler yaşanmıştır? Belediye meclisini bu konuyla ilgili bilgilendirmeyecek misiniz?

3. Soruşturma kapsamında hangi personellerle ilgili hangi tasarrufta bulunuldu? Görevden alınan Belediye Başkan Yardımcısı ile ilgili disiplin soruşturması yapılmış mıdır? Bu kişiyle ilgili meclise bilgi vermeyi düşünüyor musunuz?

4. Tüm dünyayı sarsan gri pasaport skandalıyla ilgili belediyeden sadece 1 kişi mi günah keçisi ilan edilmiştir? Yurt dışına kaçırılan kişilerin derneğe üye yapılması başta olmak üzere belediye başkan yardımcısına yardım eden kişiler belirlenmiş midir? Bu kişilerle ilgili belediye tarafından nasıl bir işlem yapılmıştır?

5. AKP Grubu olarak bu konunun konuşulmayarak, tartışılmayarak, meclis gündemine alınmayarak, sorularımıza cevap verilmeyerek konunun üzerinin örtülmesi mi hedeflenmektedir?

“SANKİ AK PARTİ OLARAK SUÇU BİZ İŞLEMİŞİZ”

CHP'li Günnur Tabel'in konuşmasının ardından AKP'li Grup başkanvekili Hasan Karagöz gri pasaport skandalının sürekli gündeme getirilmesinden rahatsız olduklarını belirterek şunları söyledi:

* Siz son iki meclistir sürekli bu gri pasaport konusunu gündeme getirip sanki Ak Parti grubu olarak yapmışız gibi bir hava yaratmanız çok üzücü gerçekten. Biz yanı yörenin insanlarıyız, siyaset amacımız ne Yeşilyurt. Yeşilyurt bizim ortak paydamız.

* Gri pasaport kaçakçılığı tek bizim belediyemizde olmadı Türkiye'de birçok belediyede oldu. Biz bunu savunmuyoruz kim bunun sorumlusuyla zaten belediyede görevliler el çektirildi. Ama tekrar tekrar bu konuyu gündeme getirip sanki Ak Parti grubu olarak biz suç işlemişiz gibi bir pozisyon yaratmanız çok üzücü.

* Burada bir yolsuzluk veya usulsüzlük varsa İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmanın sonucunda kimlerin sorumluluğu varsa zaten cezasını çekecek. Ama siz iyi niyetli davranmıyorsunuz.

* Gri pasaport kaçaklığının zanlısı biz değiliz Günnur hanım, kim işlemişse bu suçu zaten cezasını çekecek bizde konunun takipçisiyiz. Bu soruşturma bittiği zaman kimler yaptıysa cezasını çekecek bizde ilk başta bunu sizinle ve meclis üyeleriyle paylaşacağız bu konunun sonucunu.

* Siz bu konuyu meydana çıkarmış gibi yapıyorsunuz ama siz bunu başlatmadan zaten valilik ve başkanımız gerekli soruşturmayı başlatmıştı. Siz sürekli gri pasaportla Yeşilyurt'umuzu gündeme getirmeniz çok üzücü.”