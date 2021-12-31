AKP’liler tarafından 17 yıldır söz verilmesine rağmen yapılmayan projeye ilk kazmayı İYİ partililer vurdu

Konya’da 2004 yılından bu yana AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan Konya Metro Projesinde herhangi bir adım atılmamasını İYİ Partililer ilginç bir yöntemle protesto etti. İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu ve beraberindeki partili grup kazma ve küreklerle 17 yıldır sözü verildiği halde bir türlü başlanamayan Konya Metrosu şantiye alanında açıklama yaparak, “Son olarak 2021 yılında ‘ilk kazmayı vuracağız’ demişlerdi fakat şantiye alanına gelmemize rağmen ortada herhangi bir kazma göremedik. Sanıyoruz iktidar kazma bulamadı” dedi.

Müslüm EVCİ

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Konya'da AKP'nin 17 yıldır seçim vaadi olarak sunduğu Konya Metro Projesi yılan hikayesine döndü. 2004 yılında dönemin belediye başkanı Tahir Akyürek’in seçim vaatleri arasında yer alan, 2015 yılında Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde görkemli bir törenle tanıtımı yapılan, şehrin farklı noktalarındaki billboardlara “Şehrimize hayırlı olsun” yazıları asılan, 2019 yılında ise “2023 yılında bitirilecek” denilen metro projesinde bir gelişme yaşanmadı.

AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI DA TARİH VERMİŞTİ

Öte yandan AKP'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 2021 yılı Nisan ayının sonuna doğru bir basın toplantısı düzenlemiş ve bu basın toplantısında metro ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Altay, “Konya Metro Projesinde son aşamaya gelindi. Metro projesinde iptal ya da aksama yok. Geçtiğimiz hafta Çin Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi. 1,2 milyar dolarlık kredi için Çin'den gelecek onayı bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ELLERİNDE KAZMA VE KÜREKLE ŞANTİYE ALANINA GİRDİLER

17 yıldır verilen sayısız sözün ardından Konya Metrosu Projesi'nde hala ilk kazmanın vurulmamasını İYİ Parti Konya İl Teşkilatı ilginç bir yöntemle protesto etti. İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu beraberindeki bir grup partili ellerinde kazma ve kürekle sözü verildiği halde bir türlü başlanamayan Konya metrosu şantiye alanında açıklama yaptı. 17 yıldır sözü verilen metro projesinin şantiye alanı açmaktan öteye gitmediğini söyleyen İYİ Parti Konya İl Başkanı Göhan Tozoğlu şöyle konuştu:

“Şehrimizde 17 yıldır söylenen ve bir türlü yerine getirilmeyen metro sözü var. Hepinizin bildiği gibi AK Parti milletvekilleri mecliste yaptıkları toplantı neticesinde metro için 2021 yılında ilk kazmanın vurulacağını ifade etmişlerdi. Biz de sabırla 31 Aralık 2021 tarihini bekledik. Fakat gördük ki AK Partili vekiller sözlerini tutmadılar. 2021 yılında ilk kazmayı vuracağız demişlerdi fakat şantiye alanına gelmemize rağmen ortada herhangi bir kazma göremedik. Bunun yanında metro projesi bugün 15 milyar liraya ulaşmışken bundan 5-6 yıl önce bu işe başlansaydı bu tutar 4 milyar liraya yapılacaktı”

“ALTAY'I ŞEHRİN SORUNLARINI GÖRMEYE DAVET EDİYORUZ”

AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin şehrin sorunlarını umursamadığını kaydeden Gökhan Tozoğlu, “Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı şehrin sorunlarını görmeye davet ediyoruz. Sayın Altay gel bir gün sabah ve akşam otobüs duraklarına gidelim, bakalım. Mevcut durum sizin vicdanınızı sızlatmıyorsa, otobüslerde yığılmış insanlar canınızı sıkmıyorsa bildiğinizi yapmaya devam edin. Zaten öyle yapıyorsunuz. Geldiğiniz günden beri ulaşımda bir nebze olsun düzelme olmadı. İstanbul, Ankara belediyeleri ulaşıma ciddi çözümler sunarken siz Konya'da vatandaşlar size oy verdi diye zulmediyorsunuz. Bugün şehrin trafiğini kendi kaderine terk etmiş bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne yazık ki şehri yöneten belediye başkanının gündeminde ne ulaşım ne de trafik var. Onun gündeminde sadece takipçileri ve aldığı beğeniler var. Biz sayın başkanı sosyal medyanın sanallığından kurtulup şehrin gerçek gündemine bakmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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