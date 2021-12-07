AKP’nin fiyat artışlarını stokçulara bağlamasına tepki

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, düzenlediği basın toplantısında, ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak dış güçleri gösteren AKP iktidarının, fiyat artışlarıyla ilgili olarak da stokçuları suçlamasını eleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Basın açıklamasında içinde bulunduğumuz koşullarda ekonomik sorunların tamamının, iktidarın yanlış uygulamalarından kaynaklandığını kaydeden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ”Gerçekler tüm çıplaklığıyla ortadadır. Olayı saptırmanın suçlu aramanın bir izahı yok. 2 bin 200 liralık DAP gübresi 12 bin 200 liraya çıktı.

Şimdi gübreyi üreten ve AKP'yi en çok destekleyen müteahhit Mehmet Cengiz mi fiyat artırarak iktidarın ayağına çelme takıyor?” diye sordu. Gürer, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, ülkemizde ekonomik istikrarsızlık ve başta temel tüketim ürünleri olmak üzere tüm ürünlere art arda gelen zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

STOKÇULAR NEREDE?

Erdoğan'ın, Katar'a gitmeden öne havalimanında, “Stokçular bedelini ağır ödeyecek” diyerek, fiyat artışlarıyla ilgili yeni bir suçlu bulduğuna dikkat çeken Gürer, “Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda, ülkeyi yönetenler sürekli suçlu arıyor; dış güçler ve stokçulardan söz ediyor. Ancak ortada bir stokçu yok. Bu ülkede kimse dış güçlerin kim olduğunu bilmediği gibi stokçuların kim olduğunu da bilmiyor. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi manipüle ediyor, madem stokçular fiyat artışlarına neden oluyor, o halde açıklayın bu dış güçleri, stokçuları biz de bilelim. Kim bu dış güçler, stokçular kim, neden açıklanmıyor?” diye sordu.

AKP SUÇLU YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Gürer, AKP iktidarının süreli dış güçlerden bahsederek, fiyat artışlarıyla ilgili suçlu yaratmak için sürekli stokçularla ilgili açıklama yapmasının, ülkede gıda güvenliğini tehdit etmeye başladığını vurguladı.

MADEM DIŞ GÜÇLER EKONOMİYİ MANİPÜLE EDİYOR BİZ NEDEN BU ÜLKELERDEN ÜRÜN ALIYORUZ

Ekonomik istikrarsızlığın sorumlusu olarak gösterilen ve dış güçler olarak açıklanan yabancı ülkelerde sürekli tarımsal ürün ithal edildiğine de değinen Gürer, “AKP iktidar olduğundan beri 80 milyon ton buğday ithal etmişiz. Hububattan bakliyata, pamuktan soyaya, mısıra, hayvan yeminden gübreye kadar ithal etmediğimiz ürün kalmamış. Madem dış güçler ülkemizde ekonomiyi maniple ediyor biz neden bu ülkelerden sürekli ürün ithal ediyoruz?” diye sordu.

TARTIŞTIĞIMIZ ÜLKELERLE EKONOMİK İŞ BİRLİĞİMİZ ARTMIŞ

AKP iktidarının daha önce Almanya, Hollanda ve İsrail ile ilgili benzer açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Gürer, “Dışişleri Bakanlığına bir soru önergesi vererek, bu ülkelerle ilgili son yıllardaki ticaret hacminin açıklanmasını istedim. Gelen yanıtta, bizim bu ülkelerde tartıştığımız, kavga ettiğimiz her dönemde bu ülkelerle ilgili ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişmiş. Buna anlam vermek mümkün değil, bu dış güçler tartıştığımız dönemlerde ülkeye bir yaptırım uygulamıyorsa bu durumda nasıl oluyor da Türkiye ekonomini engelleyen noktaya eriyor” ifadelerini kullandı.

AÇIKLAYIN DA BİZ DE BİLELİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stokçularla ilgili açıklamasının da dikkat çekici olduğuna vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Stokçu diye suçlananlar kim? Bunlarla ilgili bugüne kadar ne tespitler yapıldı? Ne çeşit stok yapılıyor? Hangi ürünler stoklanıyor? Varsa bu stokçular belirlenip neden cezalandırılmıyor? Kim bu stokçular, açıklasınlar, biz de bilelim” dedi.

DOLAP MENTEŞESİ DE Mİ STOKTA?

Sürekli alanlarda olduğunu esnafla, çiftçiyle, emekliyle sürekli görüştüğünü anlatan Gürer, “Geçtiğimiz günlerde bir marangoz ustası, 2 lira olan dolap menteşesinin 7 liraya çıktığından yakındı. Şimdi menteşe stoklandığı için mi dört ay içinde 2 liradan 7 liraya çıktı? 110 lira olan 50 kg unun torbası 350 liraya yükseldi.

Un stoklandığı için mi fiyatı arttı? TMO'nun 2 bin 250 lira taban fiyat açıkladığı ekmeklik budayın tonu, yine TMO tarafından 4 bin 750 liradan ithal edilerek, iç piyasada sanayiciye 2 bin 650 liraya satıldı. Fırıncılara indirip yapılırken ekmek fiyatının neden arttığını sordum; fırıncılar, ‘TMO tarafından verilen buğdaydan elde edilen unun ekmek yapılamayacak durumda olan un olduğunu belirtiyorlar. Daha önce o unu alan arkadaşlar, ekmek üretemedikleri için hayvan yemi yaptıklarını söylüyorlar. Bu şekilde kamuoyunda uygun fiyattan buğday verildiği halde ekmek fiyatlarına zam yapıldığı algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Simit olmuş 3,5 lira. Ekmek olmuş 3 lira. Torbası az 350 liradan satılan unun maliyeti buğdaydan başlayarak artıyor. Ama bunun çiftçiye bir faydası yok” ifadelerini kullandı.

HANİ PATATESÇİLER DE STOKÇUYDU?

Geçtiğimiz yıllarda patates ve soğan üreticilerinin de ‘stokçulukla' suçlandığını, patates ve soğan depolarının kamu görevlileri tarafından basılarak, üreticilere adeta ‘terörist' muamelesi yapıldığını anımsatan Gürer;

“Doğal olarak ekim ve kasım döneminde patatesi hasat eden çiftçi ürününün bir kısmını sattıktan sonra bir bölümünü depolarda muhafaza eder. Tüm ürünü aynı anda satamaz. Bu doğallığı bile stokçuluk olarak değerlendirdiler, depolar basıldı, üreticiye farklı ithamlarda bulundular. Kamuoyuna teşhir edildiler. Ertesi yıl ne yazık ki yurtdışından soğan ve Mısır'dan patates ithal etmek zorunda kaldılar. Çünkü planlama yok” dedi.

İKTİDARDA PLANLAMA YOK

Fiyat artışlarındaki esas sorunun AKP iktidarının kendi yanlışlarını görmezden gelerek, sürekli suçlu yaratması olduğu belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Üretim planlaması yok. Plansızlık nedeniyle ‘ben yaptım oldu' mantığıyla hareket eden iktidar, ekonomide önü alınamayacak sorunlar yaratmaktadır” diye konuştu.

BAKAN DEĞİŞTİREREK SORUN ÇÖZÜLMEZ

Merkez Bankası'nda sürekli başkan değiştirerek, sürekli Hazine ve Maliye Bakanı değiştirerek sorunun çözülemeyeceğine işaret eden CHP Milletvekili Gürer, bu şekilde ekonomik istikrarsızlığın ve fiyat artılarının önlenemeyeceğini belirtti.

DOĞALGAZA ELEKTRİĞE ZAM YAPARSAN OLACAĞI BU…

Zamlar konusunda AKP iktidarının sorumluluğuna dikkat çerken Gürer, “Elektriğe, doğalgaza zam yaparsanız, bunların tüm ürünleri tetiklediğini varsaymazsanız, sonra da kalkıp stokçulardan söz ederseniz sorunu çözemezsiniz. O zaman açıklayın; kim bu stokçular?” ifadelerini kullandı.

MARKET SAHİPLERİ Mİ AKP’YE ÇELME ATACAK?

Zincir market sahiplerinin önemli bölümünün AKP'de yönetici ya da AKP'yi destekleyenlerden oluştuğunu belirten Gürer, “Şimdi AKP'nin yarattığı market sahipleri mi iktidara devirmek için ayağına çelme takacak?” diye sordu. Geçtiğimiz yıl 2 bin 200 lira olan DAP gübresinin bu gün 14 bin 200 liraya çıktığını anlata Gürer, gübreyi , AKP'yi en çok destekleyen müteahhit Mehmet Cengiz'in ürettiğine dikkat çekerek, “Şimdi Mehmet Cengiz, gübre fiyatlarını artırarak, iktidarın ayağına çelme mi takıyor?” şeklinde soru yöneltti.

EKONOMİK SORUNLARIN SORUMLUSU AKP'DİR

İçinde bulunduğumuz koşullarda ekonomik sorunların tamamının, iktidarın yanlış uygulamalarından kaynaklandığını kaydeden Gürer, “Pandemi koşulları ve kuraklığın tetiklediği yansımaların yurtdışından ucuza ürün bulamama gibi sorunları da beraberinde getirdi. Bu da iç piyasada gıda fiyatlarının artmasına neden oldu” dedi.

KURAKLIĞI BİLE ÖNGÖREMEDİLER

Kuraklığın bu sonuçları doğuracağını 2 yıl öncesinden açıkladıklarını ve iktidarı uyardıklarını hatırlatan Gürer, “Ancak uyarılarımızı dinlemediler. Mercimekte 5 lira taban fiyat belirlendi ama tüccara geçtikten sonra yurtdışından mercimek getirildi şu anda 13 lira. Bu fiyat artışlarını öngörebilecek iktidarda kimse yok mu “ diye konuştu.

GERÇEKLER ORTADA

Gerçeklerin tüm çıplaklığıyla ortada olduğunu belirten CHP Milletvekili Gürer, “Olayı saptırmanın sulu aramanın bir izahı yok. Ne dış güçler ne stokçular ne de marketçilerin bu olaylardaki sorumluluğu, iktidarın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yanlış yönetimler ve özelleştirmeden kaynaklanan sorunlar bu tabloyu bu duruma getirdi. Mudi varlıkların yok pahasına satılıp tüketilmesi özel sektörün de kar mantığıyla hareket etmesi s onucu işler bu noktaya geldi. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle şekerdi fiyat artışlarını artık Türkşeker belirleyemiyor. Özel sektör şeker fiyatlarını artırıp Türkşeker'e de fiyat artışı için baskı yapıyor ve şeker fiyatları artıyor” dedi.

Gürer, sorunların temelinin yanlış politikalardan kaynaklandığını da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir CHP'li Sarıbal: Çiftçi gübre bulamıyor, iktidara yakın olan hangi tüccar ve şirketler stok yaptı?