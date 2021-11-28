AKP’nin kalesi Konya’da 100 kişi CHP’ye katıldı

AKP’nin kalesi olarak bilinen Konya’da farklı partilerden yüz kişi CHP’ye katıldı. Konya’nın Kulu ilçesinde düzenlenen toplu katılım töreninde partiye yeni katılan vatandaşlara rozetlerini takan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, erken seçim çağrısı yaparak, "Bizim iktidarımızda ekonomiyi düzelteceğiz. Onun için de hemen şimdi seçim diyoruz. Seçime de hazırız" dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP'nin Kalesi olarak bilinen Konya'da değişik partilerden yüz kişi CHP'ye katıldı. Kulu ilçesinde bir toplantı salonunda düzenlenen toplu katılım töreninde konuşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, erken seçim çağrısı yaptı.

“BİZİM İKTİDARIMIZDA EKONOMİYİ DÜZELTECEĞİZ”

Parti olarak seçime hazır olduklarını aktaran Nazlıaka şunları söyledi:

“Partimizdeki gençlerimize ve kadınlarımıza güveniyoruz. İktidar sahalara çıktığında işsizlikten, ekonominin bozukluğundan, doların hız kesmeyen yükselişinden ve fakirleşen halkımız karşısında hiçbir şey diyemeyecektir. Hiçbir sözü de olamaz. İktidara geldiklerinde ‘yoksulluğu, yoksuzluğu ve yasakları kaldıracağız' dediler gelinen noktada her şeyi tersine döndürdüler. Bizim iktidarımızda ekonomiyi düzelteceğiz. Onun içinde hemen şimdi seçim diyoruz. Seçime de hazırız. Oysa iktidar seçimden kaçarak, ülkemizi oyalıyor. Tıpkı Kulu' da olduğu gibi çoğalacağız. Partimize yeni katılanlara, yeni kurulan kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere iktidar koşumuzda destek vereceklerdir. Buna inanıyoruz”

“BU DURUM CHP İKTİDARININ MÜJDESİDİR”

Vatandaşın iktidarı ter ederek, partilerine katıldığını söyleyen CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener ise, “Bu durum CHP iktidarının müjdesidir. Artık ülkemizde bir değişim sürece başladı. Önümüzdeki seçimlerde partimiz CHP iktidar olacaktır. Onun içinde partimizin saflarında sizleri sıkı durmaya çağırıyorum. İktidar ülkemizin bir yangın yerine çevirmiş olup, yönetemediği gibi, ekonomisi de hiçbir zaman bu kadar kötü olmamıştır. Ekonomik krizin etkisi geneldir. Artık ekonomiyi ve ülkemizi yönetemeyen iktidarın tutarlı bir tarafı da kalmamıştır. Gitme zamanı gelmiştir. Gitmelidir de. Bugün partimize yeni katılanlara, ilçe başkanımıza, il yönetimimize, genel merkezden katılanlara da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından CHP'ye yeni katılan üyelerin rozetlerini CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlı Aka, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Konya Milletvekili Abdullatif Şener ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök taktı.

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