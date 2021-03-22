Konya’da esnaf Valilik önünde toplandı: Bıktık artık bıktık!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı corona virüsü haritasında çok yüksek riskli grupta yer alan Konya’da; restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmeler kapılarını müşterilerine açamadı.

Uzun süredir kapalı oldukları için zor günler geçiren Konyalı esnaflar geçtiğimiz günlerde Mevlana Meydanı civarında bir araya gelerek masa sandalye yakmasının ardından bugün de Konya Valilik binası önünde toplandı.

“KORKU DEVLETİ YARATTILAR”

Burada esnaflar adına açıklama yapan Can Temur isimli kafe sahibi, yetkililerden iş yerlerinin kontrollü şekilde açılması çağrısında bulundu. Artık dayanacak güçlerinin kalmadığını belirten Temur, şunları söyledi;

* Oran bazında bakıldığı zaman İstanbul ile vaka oranımız aynı olmasına rağmen orada işletmeler açık bizim şehrimizde kapalı bunun sebebi nedir? Biz bunu bilmek istiyoruz. Adalet istiyoruz.

* Konya'nın 14 tane milletvekili var. Neredeler bunlar? Bıktık artık bıktık! Konya'da vaka sayıları bir türlü düşmüyor. Demek ki bu vaka artışının sebebi lokanta ve kafeler değil. Neden bu kadar taktılar lokantalara? Konya'da 300'den fazla lokanta esnafı var.

Korku devleti yarattılar. Bazı esnaf arkadaşlarımız buraya bile korkusundan gelemiyor artık. Niye biz günah keçisi seçiliyoruz? Devlet bizi bu süreçte çok yalnız bıraktı.

* 28 elemanım var. Dükkânım kapalı olmasına rağmen işten çıkarmanın yasak olması sebebiyle de sigortalarını yatırmak zorunda kalıyoruz.

* Yetiştiremiyoruz artık. Desteklerden de faydalanamadık. Burada bugün taleplerimizi ilettik. Biz iş yerlerimizin kontrollü bir şekilde açılmasını istiyoruz. Bıktık artık buramıza kadar geldi

“KREDİ BORCUMU ÖDEYEMİYORUM”

Uzun süredir devam eden kısıtlamalar yüzünden zor günler geçirdiğini ve kredi kartı borçlarını ödeyemediğini dile getiren bir başka esnaf ise, “Ben çocuğumun istediğini alamaz hale geldim. Kredimin ikinci taksiti geldi, ödeyemiyorum. Bundan sonra en fazla hırsızlığa çıkarım” ifadelerini kullandı.

“ESNAF ARABASINI EVİNİ SATTI”

Esnafın 20 yıllık birikimi olan ev ve arabasını satmak zorunda kaldığını belirten bir esnaf ise, “Dayanacak gücümüz kalmadı. Esnaf arkadaşlarımız 1 yıl içerisinde 20 yıllık birikimi olan evi ve arabasını satmış ve artı borcun içerisine girmiş durumda. Bize yardım edilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan esnafların talepleri bir Valilik görevlisi tarafından not alındı. Esnaflar, alilik görevlisinin, taleplerini yetkililere ulaştıracağını sözünün ardından Valiliğin önünden olaysız bir şekilde ayrıldı.