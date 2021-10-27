AKP’ye kalesinde soğuk duş

50 binden fazla üyesi bulunan ve Türkiye’nin en büyük kooperatifleri arasında yer alan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi seçimlerini Ramazan Erkoyuncu kazandı. AKP’nin desteklediği aday olan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, büyük oy farkıyla seçimi kaybetti.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye'nin en büyük kooperatifleri arasında yer alan Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi 69. Seçimli Olağan Genel Kurulu Konya Şeker Merkez Kampüsü’nde yapıldı. 22 yıldır PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'un aday olmadığı ve 5 adayın seçimlerde yarıştığı genel kurula üreticiler yoğun ilgi gösterirken, genel kurulda oda başkanları ve STK'lardan da çok sayıda temsilci yer aldı.

Başkan Konuk ile adayların yan yana salona girdiği genel kurulda, adayların yaptığı ortak protokol çerçevesinde uzlaşma ile Divan Kurulu oluşturulurken, yine adayların ortak kararıyla adaylar salonda konuşma yapmadı.

Başkan Konuk'un konuşmasını tamamlamasının ardından Ramazan Erkoyuncu, Yusuf Erdem, Alişan Taşpınar, Mehmet Öğdüm ve AKP'nin desteklediği Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, başkan adayı olarak yarıştığı genel kurulda seçimlere geçildi.

13 BİNE YAKIN ÜYE OY KULLANDI

Oy verme işleminin saat 17:00'da bitmesinin ardından oy sayımı gerçekleşti. 13 bin oyun kullanıldığı seçimlerde Ramazan Erkoyuncu 4 bin 624, Özkan Taşpınar, 3 bin 997, Yusuf Erdem 2 bin 337, Alişan Taşpınar bin 529, Mehmet Öğdüm 161 oy aldı.

“ANKARA İLE GÖRÜŞÜP ADAYLIĞIMI AÇIKLADIM”

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin genel kuruluna 2 hafta kala adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla açıklayan Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, AKP'nin adayı olduğunu açıklamıştı. Taşpınar açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Konya Şeker'de bir borç yükü var ama tabi buna bağlı olarak da Konya Şeker'in yaptığı bir ciro da var. Borçların yapılandırılmasıyla birlikte çok rahat bir şekilde götürülebilir bir duruma gelebiliyor. Bununla ilgili Ankara ile görüşmeden adaylığımı açıklamadım. Ben gerekli destekleri aldım daha sonra aday oldum, yoksa şurada 14 gün kaldı seçimlere ve biz yeni adaylığımızı açıkladık. Biz Ziraat odalarımız, üniversitelerimiz ve STK'larımızdan da görüş aldık ve uzman arkadaşlarımızla da finans görüşmeleri yaptık. Ankara ile de gerekli görüşmeleri yapıp, daha sonra adaylığımızı açıkladık.”

RAMAZAN ERKOYUNCU KİMDİR?

Ramazan Erkoyuncu, Çumra Türkmen Camili Mahallesi’nde 1957 tarihinde doğdu. Küçük yaşlardan itibaren çiftçilik ve esnaflık yapan Çumralılar'ın yakından tanıdığı bir isim olan, Ramazan Erkoyuncu, Çumra Şeker’in kuruluşunda da yer aldı.

Konya Şeker yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Erkoyuncu, inşaat, tarım ve gıda sektöründe hizmet veriyor. Erkoyuncu, Çumra Şeker’in kuruluşunda ve Şeker Süt’te yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

İlginizi Çekebilir Gelecek Partili Özdağ: AKP'den kopmalar olacak