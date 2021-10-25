AKP’ye soru soran CHP’li yöneticiler ifadeye çağrıldı

Eskişehir’de sosyal medya üzerinden pankartlarla soru soran CHP il yöneticilerine AKP il yöneticileri tarafından suç duyurusunda bulunuldu. CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, sosyal medya hesapları üzerinden '10 bin dolar alan siyasetçi kim?', '128 milyar dolar nerede?' şeklinde paylaşımda bulunan il yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve 5 yöneticinin ifade vermeye çağırıldığını söyledi.

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Eskişehir'de sosyal medya üzerinden AKP'yi eleştiren ve soru soran CHP’li 5 il yöneticisi, AKP Eskişehir il yöneticileri tarafından suç duyurusunda bulunulması nedeniyle emniyette ifade verdi.

“SOSYAL MEDYADAN SORU SORMAK SUÇ OLDU”

Sosyal medya hesapları üzerinden ’10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ ve ‘128 milyar dolar nerede?’ şeklinde paylaşımlarda bulunan CHP Eskişehir il yöntecileri hakkında, AKP Eskişehir İl yöneticileri tarafından, kendilerini ‘toplum içinde küçük düşürdüğü’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Şu ana kadar aralarında CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP İl Başkan Yardımcısı Kazım Durur, CHP Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Dilder’in de aralarında bulunduğu 5 kişi Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünden aranarak ifadeye çağırıldı. Yaptıkları sosyal medya paylaşımlarında, ‘soruyoruz’ hashtagi altında, ’10 bin dolar alan siyasetçi kim?’, ‘128 milyar dolar nerede?’ şeklinde sorular soran CHP İl yöneticileri sırayla emniyete ifadeye vermeye gitti.

“SORU SORMA HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINIYOR”

CHP İl Başkanı Recep Taşel, yaptığı açıklamada, “Sayın Erdoğan biliyorsunuz yargı ile ilgili yaptığı açıklamalarda buna dikkat edeceğini söylüyor olmasına rağmen Eskişehir'deki yöneticilerin bizim CHP'li yöneticilerimizi şikayet ederek savcılığa suç duyurusunda bulunarak, rahatsız ederek, eleştirme, soru sorma haklarını elinden aldığını görüyoruz” dedi.

“BİZ SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

CHP il yönetiminden 5 kişinin sosyal medya paylaşımı nedeniyle ifadeye çağırıldığını ifade eden Taşel,

* Hepinizin bildiği gibi birkaç gündür yöneticilerimiz ifadeye çağırılıyor. Tabi ifadeye gittikten sonra haklarındaki soruşturmanın bir sosyal medya paylaşımı olduğunu öğreniyoruz. Bildiğiniz gibi uzun süredir aslında AK Parti siyaseten çok fazla bir şey üretemiyor.

* Sahalarda bulunamıyor. Toplumun da tüm kesimlerinde ciddi bir rahatsızlık oluştu. Bizler de aslında siyaset yapma alanlarımız tıkalı. 250'ye yakın kanal sabahtan akşama kadar iktidarın borazanlığını yapıyor.

* Bizler de sosyal medyayı oldukça verimli kullanmak için zaman zaman tabela çalışmaları yapıyoruz. Uzun süredir de bildiğiniz gibi ’10 bin doları her ay kim aldı? 128 milyar dolar nerede?’ şeklinde sorular şeklinde toplumu aslında kamuoyunu sorularımızla bilgilendirmeye çalışıyoruz, sormaya da devam edeceğiz.

* Yerel anlamda yöneticilerimizin tabela çalışması yaptığını görüyoruz. Söz konusu olan şikayetlerde. Savcılığa müracaat edilmiş, şikâyet olunmuş. Arkadaşlarımız da ifadelerini veriyorlar.

* Yani eleştiriyi yapma hakkımızı dahi elimizden alan bir anlayışla karşı karşıyayız. Şu ana kadar 5 tane yöneticimiz ifade verdi. Ama kaç tane de arkadaşımız bu anlamda ifadeye çağırılacak bunu bilmiyoruz.

“SORU SORMAK SUÇ OLDU!”

İfade verenlerden CHP İl Başkan Yardımcısı Kazım Durur, paylaşımların yerel, ulusal ve görsel basına yansıyan, haber içeriğine sahip soru ve paylaşımlar olduğunu belirterek, “Paylaşımlar, hakaret içerikli değildir. Siyasi bir eleştiridir. Bilgi edinme hakkımı kullandım. Gelinen noktada ülkemizde soru sormak suç olmuştur” dedi.

“PAYLAŞIMLAR SUÇ UNSURU İÇERMİYOR”

CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Ulaş Kutlu da “Şikayetçiler, yapılan Twitter paylaşımlarından dolayı kişilerin huzurunu ve sukutunu bozma ve hakaret suçlarından şikayetçi oldu. Ancak şikayetçi olan AKP'li avukat meslektaşlarımızın da gayet bildiği üzere yapılan paylaşımlar, kesinlikle suç unsuru içermemektedir. Yapılan paylaşımlar, ifade özgürlüğü kapsamında siyasi eleştiri ve sorulardır. Dikkat çekilmesi gereken bir başka konu ise şikayete konu suçlar, güvenlik şubenin görevi kapsamında değildir. Yöneticilerimiz neden güvenlik şubeye ifadeye çağırılmıştır? Bu da başka bir konudur. İktidar, yargıyı baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmaktadır. Biz parti olarak buna kesinlikle boyun eğmeyeceğiz. Adalet ve hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz” şeklinde tepkisini ifade etti.