AKP’ye ‘zam şampiyonu kupası’ verdiler

İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yla birlikte fiyat artışlarının dayanılmaz boyutlara geldiğine vurgu yaparak, AKP'ye ‘Zam şampiyonluğu kupası’ verdi. Kavuncu, “AKP iktidarına bir kupa yetmez. Hukukta, adalette, eğitimde, demokrasi ve özgürlüklerde, kentsel dönüşümün rantsal paylaşıma dönüşmesinde de takdim etmek lazım" dedi.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu. İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'yla birlikte Bursa’da Şehreküstü Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Zamları protesto eden İYİ Parti’liler, AKP’ye ‘zam şampiyonluğu kupası’ verdi.

İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “’Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacağız, uçacağız’ dediler, dibe çakıldık. Şimdi de ‘Çin modeli deniyoruz' diyorlar. Bu millet kobay değil” dedi.

“SIKA SIKA DİŞ Mİ KALDI MİLLETTE”

“Neymiş, vatandaş 6 ay dişini sıkacakmış, sonra düze çıkılacakmış. Sıka sıka diş mi kaldı millette?” diye soran Türkoğlu şöyle konuştu:

*19 yıl önce bu ülkenin başına öyle biri geldi ve dedi ki, ‘Uçacağız, kaçacağız, coşacağız, büyüyeceğiz ve sonunda dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olacağız!' Aynen böyle dedi mi. Evet dedi. Geldiğimiz nokta ne? Dünyanın en kötü ekonomisine sahip 10 ülkeden biriyiz. Demek ki neymiş biri gelmiş, ülkeyi tek kelimeyle iflasa sürükleyerek, bizi bizden etmiş.

*Sonra da çıkıp demiş ki; ‘Ekonomide Çin Modeliyle Büyüyeceğiz!' Sevsinler senin modellerini. Bugüne kadar denediğiniz modelin adı neydi ki de, iflas edince, ‘Şimdi de Çin modeline dönüyoruz' diye tutturdunuz. Bu ülke deneme tahtası mı. Yoksa siz bu memleketin insanını, bu ülkenin çileli vatandaşını, üzerinde ekonomik modellerin deneneceği kobay mı sandınız.‘3-5 ay sabredin, bu modelin sonuçlarını en fazla 6 ay sonra yatırım, istihdam ve üretim olarak alacağız' derken, çocuk mu kandırıyorsunuz?

*Sizin çarşıdan, pazardan, market raflarından haberiniz var mı. 5'er, 6'şar maaşlı danışmanlarınızın masanıza koyduğu pembe tablolara değil, artık kaldırın kafanızı da vatandaşın dert doldurduğu filesindeki gerçek tablolara bakın. O hazin tablolarda ne yazıyor biliyor musunuz? ‘Tüm zamanların gerçek zam şampiyonu AKP' yazıyor!

“EN BÜYÜK KUPAYI SANDIKTA VERECEĞİZ”

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’da yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“AKP iktidarına bir kupa yetmez. Hukuk ve adalette dünyanın en gerisinde olma kupası, demokrasi ve özgürlükler konusunda dibe vurma kupası, eğitimde toplumu cehalete sürükleme kupası, kentsel dönüşümün rantsal paylaşıma dönüşme kupasını da ayrı ayrı takdim etmek lazım. Ne kadar versek de bu beyler kupaya doymaz. Ama AKP açsından kesin ve kaçınılmaz bir gerçek var ki, biz en büyük kupayı da ilk seçimde vereceğiz”

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