Akrabalarını kuruma doldurmuş!

AKP İl Başkanı Kenan Tatlı’nın 129 kişinin yaşadığı köyüne halı saha yaptırmakla gündeme gelen Giresun Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hasan Bulut’un, şimdi de yakın akrabalarını kurumda işe aldığı iddia edildi. İYİ Parti İl Başkanı Abdülkadir Eroğlu, 2015 yılından itibaren kentte görev yapan Hasan Bulut’un kurumu babasının çiftliği gibi yönettiğini ileri sürdü.

KIZINI, DAMADINI, YEĞENLERİNİ İŞE ALDI

İYİ Parti İl Başkanı Eroğlu, kentte binlerce vatandaşın işsiz olduğunu söyleyerek, “Müdür Bey, kurumu babasının çiftliği gibi yönetiyor. Aile şirketine çevirdi koca kurumu. Kızı Aynur Bulut gençlik lideri. Damadı Fatih Güller şoför. Yeğeni Enes Bulut Bulancak İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünde işçi. Diğer yeğeni Büşra Yağmur sekreteri. Skandallar bunlarla bitmiyor. Kurumun ihaleleri doğrudan teminle hep aynı kişilere veriliyor” dedi.

DEVLETİN PARASINI BOŞA HARCADI

Başkan Eroğlu, Müdür Hasan Bulut’un plansız ve projesiz yatırımlar yaparak devleti zarara uğrattığını vurgulayarak, “Geçen yıl belediye plajına sporcuların faydalanması için yaklaşık 200 bin lira harcayarak bir tesis yaptırdı. Ancak belediye müdürü tesis yapmaması için uyardı. Üzerinden bir yıl geçmeden belediye tesisi yerle bir etti. Zaten tesisi de sporcular eğil kendisi kullandı. Plansız, programsız ödeneksiz yapılan tesis ile ilgili hiçbir işlem yapılmamıştır. Ayrıca kurumun resmi plakalı aracıyla Giresunspor’un şampiyonluk konvoyuna katılmışlar” diye konuştu.

KALORİFER GÖREVLİSİNİ TESİS AMİRİ ATADI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut’un kurum içinde kanunlara aykırı atamalara imza attığını ileri süren Başkan Abdülkadir Eroğlu, “Kurumda, kalorifer görevlisi aynı zamanda mevsimlik işçi olarak çalışan Hasan Temür’ü, tesis amiri olarak atayarak kanun ve yönetmelikleri hiçe saymıştır. Espiye ilçesinde görev yapan ve 40 öğrencisi bulunan başarılı karate antrenörü Tarık Yel'i, spor salonu dahi olmayan Şebinkarahisar ilçesine sürdü. Temizlik görevlisi olarak alınan bazı işçileri de masa başı işlere verdi” ifadelerini kullandı.

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