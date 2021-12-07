Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Bilgiç hayatını kaybetti

Ankara Şehir Hastanesi’nde 10 aydır kanser tedavisi gören Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç hayatını kaybetti.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara Şehir Hastanesi'nde 10 aydır kanser tedavisi gören Aksaray İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç'den bugün acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamayan Albay Bilgiç hayatını kaybetti.

BAKAN SOYLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ‘in vefatının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Aksaray’da görev yaparken, yakalandığı kanser hastalığı sonucu Ankara’da, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Kahraman Jandarma’mız Halil Murat Bilgiç’e Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Jandarma Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.

CENAZESİ MEMLEKETİ BURSA'YA GÖNDERİLDİ

Albay Bilgiç'e görev yaptığı İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlenirken törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Bilgiç’in eşi Mine ve kızı Nazlı Bilgiç ve silah arkadaşları katıldı. Albay Bilgiç'in cenazesi düzenlenen törenin ardından sonsuzluğa uğurlanmak için memleketi Bursa'ya gönderildi.